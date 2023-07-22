



Жители первого подъезда дома №3 по ул. Триумфальная вот уже около полутора лет пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме и принять меры в отношении обитателей квартиры №5 и ее собственницы. Как рассказали V102.RU горожане, их жизнь стала невыносимой после того, как хозяйка жилплощади сдала свою недвижимость неблагополучному мужчине. Жители первого подъезда дома №3 по ул. Триумфальная вот уже около полутора лет пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме и принять меры в отношении обитателей квартиры №5 и ее собственницы. Как рассказали V102.RU горожане, их жизнь стала невыносимой после того, как хозяйка жилплощади сдала свою недвижимость неблагополучному мужчине.





Волгоградцы неоднократно жаловались на антисанитарное состояние квартиры и самого жильца и собственницу жилья в администрацию Краснооктябрьского района, в мэрию, в Госжилинспекцию, в УК и в полицию. Волгоградцы неоднократно жаловались на антисанитарное состояние квартиры и самого жильца и собственницу жилья в администрацию Краснооктябрьского района, в мэрию, в Госжилинспекцию, в УК и в полицию.





Недавно от отчаяния жители первого подъезда дома №3 по ул. Триумфальная обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием обязать чиновников избавить их от опасного соседа и принять меры к собственнице квартиры. Недавно от отчаяния жители первого подъезда дома №3 по ул. Триумфальная обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием обязать чиновников избавить их от опасного соседа и принять меры к собственнице квартиры.

- Когда жилец в состоянии разговаривать, а это бывает редко, так как он постоянно пребывает в запоях, он называет себя то квартирантом, то родственником собственницы, - говорят волгоградцы. – Но, кем бы ни был этот жилец, он превратил нашу жизнь в ад. Дошло до того, что одна из жительниц вынуждена периодически уезжать к родственникам, так как в ее квартиру проникает смрад снизу и она в буквальном смысле слова задыхается от этой вони.По словам горожан, жилец постоянно пьет, водит в квартиру собутыльников и курит прямо в комнатах.- По вентиляции табачный дым проникает в расположенные выше квартиры, - рассказывают жители. – Часто распространяется и запах жженой травы и перегар. Дышать просто невозможно! Мы уже молчим про то, что около его квартиры на лестничной площадке постоянно появляются лужи то из рвоты, то из мочи, а пустые бутылки из-под водки у двери – и вовсе обычное дело. Сама квартира загажена до безобразия. А жилец пугает детей, валяясь под лавочкой с мокрыми штанами.- Чиновники и управляющая компания отчитывались о том, что приходили с инспекцией в квартиру и утверждали, что вентиляция работает нормально, а газовое оборудование исправно. Конечно, нормально, если все мерзкие запахи распространяются по всему подъезду! Еще нам отвечали, что в подвале проведена дезинсекция. Но мы не на подвал жаловались, а на безобразия в конкретной квартире! Проверяющие зафиксировали лишь факт наличия стойкого табачного дыма, а курение, по версии чиновников, не подтвердилось. Так вряд ли жилец курил в лицо чиновникам во время их визита, - негодуют волгоградцы.При этом некоторые проверки жильцы поставили под сомнение. Так, утверждают горожане, в официальных ответах чиновники и сотрудники УК указывают о посещении квартир соседей, которые в этот момент отсутствовали дома.- Мы боимся, что в один ужасный момент жилец-алкоголик спалит или взорвет весь дом и мы повторим судьбу жителей дома №9 по ул. Титова, - говорят волгоградцы. – Получается, что один алкоголик держит в страхе весь дом и управы на него нет. Бомжатникам у нас дан зеленый свет, права алкоголиков у нас защищены, а нормальных и добропорядочных граждан – нет.- В законодательстве предусмотрены случаи, когда собственников можно лишать недвижимости, если они содержат ее в недопустимом санитарном состоянии, создают угрозу безопасности для жильцов, и подобные иски уже удовлетворены в некоторых регионах России, - говорят жители. – Поэтому мы требуем от администрации Краснооктябрьского района обратиться с таким иском в суд и реализовать с торгов квартиру собственницы с выплатой ей от продажи жилья средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.Также в обращении в Генпрокуратуру РФ жители предупредили, что, «в случае чрезвычайных ситуаций, возникших по вине жильцов квартиры №5 (взрыв, потоп, пожар), повлекших нашу гибель и утерю имущества, папка с перепиской, доказывающей бездействие чиновников, будет передана в следственный комитет».