Общество

Загажена и обкурена: волгоградцы просят винить в своей смерти «нехорошую» квартиру

Общество 22.07.2023 19:26
0
22.07.2023 19:26


Жители первого подъезда дома №3 по ул. Триумфальная вот уже около полутора лет пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме и принять меры в отношении обитателей квартиры №5 и ее собственницы. Как рассказали V102.RU горожане, их жизнь стала невыносимой после того, как хозяйка жилплощади сдала свою недвижимость неблагополучному мужчине.
- Когда жилец в состоянии разговаривать, а это бывает редко, так как он постоянно пребывает в запоях, он называет себя то квартирантом, то родственником собственницы, - говорят волгоградцы. – Но, кем бы ни был этот жилец, он превратил нашу жизнь в ад. Дошло до того, что одна из жительниц  вынуждена периодически уезжать к родственникам, так как в ее квартиру проникает смрад снизу и она в буквальном смысле слова задыхается от этой вони.
По словам горожан, жилец постоянно пьет, водит в квартиру собутыльников и курит прямо в комнатах.
- По вентиляции табачный дым проникает в расположенные выше квартиры, - рассказывают жители. – Часто распространяется и запах жженой травы и перегар. Дышать просто невозможно! Мы уже молчим про то, что около его квартиры на лестничной площадке постоянно появляются  лужи то из рвоты, то из мочи, а пустые бутылки из-под водки у двери – и вовсе обычное дело. Сама квартира загажена до безобразия. А жилец пугает детей, валяясь под лавочкой с мокрыми штанами.

Волгоградцы неоднократно жаловались на антисанитарное состояние квартиры и самого жильца и собственницу жилья  в администрацию Краснооктябрьского района, в мэрию, в Госжилинспекцию, в УК и в полицию.
- Чиновники и управляющая компания отчитывались о том, что приходили с инспекцией в квартиру и утверждали, что вентиляция работает нормально, а газовое оборудование исправно. Конечно, нормально, если все мерзкие запахи распространяются по всему подъезду! Еще нам отвечали, что в подвале проведена дезинсекция. Но мы не на подвал жаловались, а на безобразия в конкретной квартире! Проверяющие зафиксировали лишь факт наличия стойкого табачного дыма, а курение, по версии чиновников, не подтвердилось. Так вряд ли жилец курил в лицо чиновникам во время их визита, - негодуют волгоградцы.
При этом некоторые проверки жильцы поставили под сомнение. Так, утверждают горожане, в официальных ответах чиновники и сотрудники УК указывают о посещении квартир соседей, которые в этот момент отсутствовали дома.
- Мы боимся, что в один ужасный момент жилец-алкоголик спалит или взорвет весь дом и мы повторим судьбу жителей дома №9 по ул. Титова, - говорят волгоградцы. – Получается, что один алкоголик держит в страхе весь дом и управы на него нет. Бомжатникам у нас дан зеленый свет, права алкоголиков у нас защищены, а нормальных и добропорядочных граждан – нет.

Недавно от отчаяния жители первого подъезда дома №3 по ул. Триумфальная обратились в Генпрокуратуру РФ с требованием обязать чиновников избавить их от опасного соседа и принять меры к собственнице квартиры.
- В законодательстве предусмотрены случаи, когда собственников можно лишать недвижимости, если они содержат ее в недопустимом санитарном состоянии, создают угрозу безопасности для жильцов,  и подобные иски уже удовлетворены в некоторых регионах России, - говорят жители. – Поэтому мы требуем от администрации Краснооктябрьского района обратиться с таким иском в суд и реализовать с торгов квартиру собственницы с выплатой ей от продажи жилья средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Также в обращении в Генпрокуратуру РФ жители предупредили, что, «в случае чрезвычайных ситуаций, возникших по вине жильцов квартиры №5 (взрыв, потоп, пожар), повлекших нашу гибель и утерю имущества, папка с перепиской, доказывающей бездействие чиновников, будет передана в следственный комитет».
Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.07.2023 17:50
Общество 22.07.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 15:36
Общество 22.07.2023 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 15:12
Общество 22.07.2023 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.07.2023 13:28
Общество 22.07.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 12:31
Общество 22.07.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 12:11
Общество 22.07.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 09:57
Общество 22.07.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 07:31
Общество 22.07.2023 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 21:00
Общество 21.07.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 20:36
Общество 21.07.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 20:04
Общество 21.07.2023 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 18:38
Общество 21.07.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 16:07
Общество 21.07.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 15:59
Общество 21.07.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 15:10
Общество 21.07.2023 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
Загажена и обкурена: волгоградцы просят винить в своей смерти «нехорошую» квартируСмотреть фотографии
18:27
«Кто-то кинул петарду»: в Волгограде вспыхнул пожар около «Парк Хауса»Смотреть фотографии
17:50
Разрушающийся мост в Волгоградской области спасают бутылкамиСмотреть фотографии
16:51
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Велесом» в Москве 23 июляСмотреть фотографии
15:36
«Останемся без закруток»: в огородах волгоградцев на корню чернеют томатыСмотреть фотографии
15:12
ПСБ поздравляет Волжский с Днем городаСмотреть фотографии
14:20
Волгоградская облдума закупила новую мебель на 700 тысячСмотреть фотографии
13:28
На Волгоград Арене прошел фестиваль вкусной едыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом полицейские оказали помощь в спасении раненой лошадиСмотреть фотографии
12:11
«Они были символом любви»: в Волгоградской области уничтожают балку с краснокнижным лазоревым цветкомСмотреть фотографии
11:31
Женская команда «Ротора» сыграет стартовый матч в первой лиге под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
Суд в Волгограде арестовал троих отморозков, избивших и расстрелявших девушкуСмотреть фотографии
09:57
Горячую воду отключат в домах двух районов ВолгоградаСмотреть фотографии
08:17
Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
07:31
Росстат: ожидаемая продолжительность жизни в Волгоградской области выросла до 73,24 годаСмотреть фотографии
21:00
Волжский отмечает 69-й день рождения: куда сходить на выходныхСмотреть фотографии
20:36
«Я видел смерть и отношусь к ней не так щепетильно»: раненого бойца из ДНР ставят на ноги в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
В Николаевске Волгоградской области на беговые дорожки потратят 60 млн рублейСмотреть фотографии
20:04
Сны о работе преследуют волгоградских учителей и клиент-менеджеровСмотреть фотографии
19:20
Голоса избирателей на выборах в Волгограде, Волжском и Камышине подсчитают умные машиныСмотреть фотографии
18:38
В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности до 23 июляСмотреть фотографии
17:55
Врачи спасли 5-летнюю девочку, проглотившую «ожерелье» из магнитных бусинСмотреть фотографии
17:11
Платежная инфраструктура ПСБ доступна на всем пути в Крым через новые регионыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области почти месяц ищут 32-летнего мужчинуСмотреть фотографии
15:59
Арбитраж отказал в исковых требованиях ООО «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
15:30
Tele2 замораживает цены на тарифыСмотреть фотографии
15:10
«Чистое совпадение»: власти Волгограда подали в суд на Елену ИсинбаевуСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе ВолжскомСмотреть фотографии
13:46
Госдума одобрила продажу элитного жилья коррупционеров на торгахСмотреть фотографии
 