В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности до 23 июля

В Волгоградской области федеральные синоптики обещают в ближайшие дни чрезвычайную пожароопасность, штормовой ветер и грозы. Как сообщает V102.RU, в регионе введен оранжевый уровень опасности.
— В отдельных юго-восточных районах Волгоградского региона сохранится чрезвычайная пожароопасность, 5 класс горимости леса (опасное явление). В отдельных юго-западных районах сохранится высокая пожароопасность, 4 класс горимотси леса (неблагоприятное явление). Период предупреждения действует до 11.00 воскресенья, 23 июля, — рассказали информагентству в Гидрометцентре РФ.
Также по области до 11.00 воскресенья будет действовать предупреждение о порывах ветра до 20 м/с и грозе.
Фото: архив ИА «Высота 102»