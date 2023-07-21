Общество

В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности до 23 июля

Общество 21.07.2023 18:38
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21.07.2023 18:38


В Волгоградской области федеральные синоптики обещают в ближайшие дни чрезвычайную пожароопасность, штормовой ветер и грозы. Как сообщает V102.RU, в регионе введен оранжевый уровень опасности. 

— В отдельных юго-восточных районах Волгоградского региона сохранится чрезвычайная пожароопасность, 5 класс горимости леса (опасное явление). В отдельных юго-западных районах сохранится высокая пожароопасность, 4 класс горимотси леса (неблагоприятное явление). Период предупреждения действует до 11.00 воскресенья, 23 июля, — рассказали информагентству в Гидрометцентре РФ.

Также по области до 11.00 воскресенья будет действовать предупреждение о порывах ветра до 20 м/с и грозе.     

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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