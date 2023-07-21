Под Волгоградом матери погибшего в зоне СВО добровольца вручили орден Мужества





Орден Мужества передан сегодня, 21 июля, матери погибшего в ходе специальной военной операции добровольца Артура Епифанова из Ленинского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, Светлана Епифанова получила госнаграду, которая была присуждена ее сыну посмертно, из рук главы района.

- Светлая память об Артуре будет жить в сердцах его земляков, а его подвиг служить примером доблести и чести, верности воинской присяге, любви к Родине и готовности защищать ее, - написал глава района Андрей Денисов в своем Telegram-канале.

По его словам, Артур Епифанов жил в селе Колобовка Ленинского района с матерью. Любил рыбалку, был добрым и отзывчивым человеком.

Он добровольно ушел в зону СВО. Был стрелком - помощником гранатометчика. Погиб в ходе выполнения военной задачи 26 февраля этого года. Ему было 29 лет. Артура Епифанова похоронили в Ленинском районе.

В президентском указе от 13.05.2023 года отмечено, что Артур Витальевич Епифанов удостоен высокой государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Фото: Андрей Денисов / t.me



