Общество 20.07.2023 16:05
0
20.07.2023 16:05
Родственникам погибших участников специальной военной операции сегодня, 20 июля, передали в Волгограде 11 орденов Мужества. Как сообщили V102.RU в музее-панораме «Сталинградская битва», госнаграды были присвоены посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Орденами Мужества награждены:
- старший лейтенант Печенов Денис Алексеевич;
- старший сержант Пономаренко Илья Андреевич;
- младший сержант Скрипников Денис Сергеевич;
- рядовой Горячев Александр Борисович;
- рядовой Вогулкин Илья Андреевич;
- рядовой Гусев Игорь Валерьевич;
- рядовой Макаров Юрий Александрович;
- рядовой Мельников Олег Анатольевич;
- рядовой Наушин Дмитрий Кымранович;
- рядовой Семенов Вячеслав Владимирович;
- рядовой Шевченко Роман Иванович.
Церемония передачи госнаград прошла в Триумфальном зале музее-панорамы «Сталинградская битва». Вручали ордена заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Петицию против изменения схемы движения маршруток Волжский-Волгоград запустили пассажиры20.07.2023 15:45
Общество 20.07.2023 15:45
Чиновники города Волжского проиграли суд семье искусанного собакой ребенка20.07.2023 14:24
Общество 20.07.2023 14:24
В ЦПКиО Волгограда напустили туману20.07.2023 13:53
Общество 20.07.2023 13:53
В Волгограде выделили деньги на очистку позеленевшего памятника известному летчику20.07.2023 13:27
Общество 20.07.2023 13:27
Патриарх Кирилл вручил орден главе Волгоградской митрополии20.07.2023 10:05
Общество 20.07.2023 10:05
Долги за свет портят волгоградцам отпуск20.07.2023 10:05
Общество 20.07.2023 10:05
В Волгоградской области 5771 человека покусали животные20.07.2023 09:04
Общество 20.07.2023 09:04
В Волгограде назначен суд по делу о спорной покупке люксовых вещей на сайте ЦУМа19.07.2023 17:53
Общество 19.07.2023 17:53
В Камышине похоронили погибшего на СВО Алексея Мамедова19.07.2023 17:24
Общество 19.07.2023 17:24
На юге Волгограда появилась новая автобусная остановка19.07.2023 15:45
Общество 19.07.2023 15:45
В Ворошиловском районе Волгограда Концессии устранили течь на водоводе19.07.2023 12:54
Общество 19.07.2023 12:54
Волгоград переименуют в Сталинград 3 сентября19.07.2023 12:49
Общество 19.07.2023 12:49
В Волгоградской области 19 июля прогремят грозы и пронесется ураган19.07.2023 09:01
Общество 19.07.2023 09:01
«Караулим воду и живем как зомби»: жители волгоградского поселка страдают от дефицита воды19.07.2023 07:31
Общество 19.07.2023 07:31
В Волгограде сменили начальника городского УМВД18.07.2023 20:13
Общество 18.07.2023 20:13