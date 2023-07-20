



Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по восстановлению памятника легендарному летчику Виктору Хользунову, который расположен на верхней террасе Центральной набережной, передает V102.RU.

В мэрии сообщили, что муниципалитет ищет организацию, которая приведет в порядок объект культурного наследия федерального значения «Памятник Герою Советского Союза В.С. Хользунову». Победителю аукциона предстоит очистить скульптуру от следов неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, привести в порядок и укрепить постамент, а также выполнить ряд других работ.

Согласно сайту госзакупок, на восстановление монумента планируется потратить чуть более 1 миллиона рублей - это начальная цена закупки.

Напомним , что памятник Хользунову ремонтировали в ноябре-декабре 2014 года в рамках подготовки празднования к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда исполнители реставрационных работ произвели очистку поверхности от загрязнений и коррозии, нанесли на скульптуру и пьедестал новое покрытие, а также облагородили территорию вокруг памятника. В декабре 2022 года было выявлено, что скульптура покрылась пятнами от загрязнений, а постамент требует ремонта. Тогда сообщалось, что на нем зафиксированы участки зеленого налета, что свидетельствует о выносе на наружную поверхность водорастворимых солей с бетона постамента с примесью окислов меди зеленого цвета со скульптуры, вызванном систематическим поступлением атмосферных осадков под облицовку постамента. Потребовал ремонта и постамент, на котором из-за смещения межплиточных швов и повреждений стал прорастать мох и кустарник.

Фото: администрация Волгограда

Справка.

Прославленный летчик Виктор Степанович Хользунов был уроженцем Царицына. Он родился в нашем городе 31 января 1905 года. В 30-е годы воевал в Испании, находясь в должности командира эскадрильи бомбардировщиков. За умелое командование и успехи эскадрильи 27 июня 1937 года Хользунову было присвоено звание Героя Советского Союза. По окончании войны в Испании, по возвращении на Родину, Хользунов командовал летчиками-испытателями. Погиб он 27 июля 1939 года: пилотируемый им самолет взорвался в воздухе.

Памятник ему установили спустя год после гибели - 17 ноября 1940 года. Авторами четырехметровой бронзовой скульптуры стали супруги М.Т. Белашов и Е.Ф. Алексеева-Белашова. Размер скульптуры 3 метра 85 сантиметров.

Во время Сталинградской битвы бронзовая скульптура взрывом была сброшена с пьедестала, но уцелела. После освобождения города ее подняли и поставили прямо на земле среди руин. Впоследствии памятник был полностью восстановлен на прежнем месте. Первоначально был воссоздан довоенный пьедестал, на него поставили памятник также, как до войны. Но спустя некоторое время пьедестал был заменен на современный, а сам памятник повернули. До войны фигура Хользунова стояла грудью к улице Ленина, а правая рука была вытянута вдоль набережной. После восстановления памятник развернули лицом к городу, грудь повернулась на 90 градусов вправо, к набережной, а рука стала показывать на Волгу. Ближе к 60-м годам, с заменой пьедестала, фигуру повернули по часовой стрелке на четверть. И если в первой версии Хользунов смотрел куда-то вниз по Волге, то теперь он стал смотреть в просвет улицы Ленина.



