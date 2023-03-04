Общество

У памятника Хользунову в Волгограде обновят заросший мхом постамент

Общество 04.03.2023 19:27
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04.03.2023 19:27


Один из известных в Волгограде военных памятников готовят к новому ремонту. Как сообщает ИА «Высота 102», подписан акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Герою Советского Союза В.С. Хользунову».
Монумент, напомним, установлен на Центральной набережной Волгограда. Его уже ремонтировали в ноябре-декабре 2014 года в рамках подготовки празднования к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда исполнители реставрационных работ произвели очистку поверхности от загрязнений и коррозии, нанесли на скульптуру и пьедестал новое покрытие, а также облагородили территорию вокруг памятника. Теперь работы по сохранению объекта культурного наследия потребовались вновь.
В ходе обследования памятника в декабре 2022 года было выявлено, что скульптура покрылась пятнами от загрязнений, а постамент требует ремонта. На нем зафиксированы участки зеленого налета, что свидетельствует о выносе на наружную поверхность водорастворимых солей с бетона постамента с примесью окислов меди зеленого цвета со скульптуры, вызванном систематическим поступлением атмосферных осадков под облицовку постамента.
Отдельные плиты повреждены трещинами и сколами, некоторые плиты смещены, есть повреждения межплиточных швов. В отдельных межплиточных швах зафиксировано прорастание травы, мха, заиливание. В одном из швов между плитами постамента, соприкасающимися с грунтом цветника, обнаружено прорастание побегов кустарника.
Бронзовую скульптуру предлагают отмыть от загрязнений, а постамент привести в порядок. Для этого демонтируют часть гранитных блоков, очистят их от загрязнений и пыли и вернут на прежнее место. Трещины, сколы и межплиточные швы заделают, потом все поверхности обработают специальным защитным составом. В проекте ремонтными работами предусматривается локальное инъецирование бетонного основания постамента в районе замены облицовочных плит.
Справка.
Прославленный летчик Виктор Степанович Хользунов был уроженцем Царицына. Он родился в нашем городе 31 января 1905 года. В 30-е годы воевал в Испании, находясь в должности командира эскадрильи бомбардировщиков. За умелое командование и успехи эскадрильи 27 июня 1937 года Хользунову было присвоено звание Героя Советского Союза. По окончании войны в Испании, по возвращении на Родину, Хользунов командовал летчиками-испытателями. Погиб он 27 июля 1939 года: пилотируемый им самолет взорвался в воздухе. 
Памятник ему установили спустя год после гибели - 17 ноября 1940 года. Авторами четырехметровой бронзовой скульптуры стали супруги М.Т. Белашов и Е.Ф. Алексеева-Белашова. Размер скульптуры 3 метра 85 сантиметров. 
Во время Сталинградской битвы бронзовая скульптура взрывом была сброшена с пьедестала, но уцелела. После освобождения города ее подняли и поставили прямо на земле среди руин. Впоследствии памятник был полностью восстановлен на прежнем месте. Первоначально был воссоздан довоенный пьедестал, на него поставили памятник также, как до войны. Но спустя некоторое время пьедестал был заменен на современный, а сам памятник повернули. До войны фигура Хользунова стояла грудью к улице Ленина, а правая рука была вытянута вдоль набережной. После восстановления памятник развернули лицом к городу, грудь повернулась на 90 градусов вправо, к набережной, а рука стала показывать на Волгу. Ближе к 60-м годам, с заменой пьедестала, фигуру повернули по часовой стрелке на четверть. И если в первой версии Хользунов смотрел куда-то вниз по Волге, то теперь он стал смотреть в просвет улицы Ленина. 

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