Общество

В Ворошиловском районе Волгограда Концессии устранили течь на водоводе

Общество 19.07.2023 12:54
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19.07.2023 12:54


В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 19 июля, устранили течь на водоводе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на компанию-концессионера, сейчас ведутся работы по заполнению сетей ресурсом.  

— «Концессии водоснабжения» устранили технологическое нарушение на трубопроводе среднего диаметра в Ворошиловском районе, — прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. — Для проведения работ задействовали специализированную технику.

Ранее жители микрорайона Дар-гора сообщали о перебоях с водой. Сообщения приходили из домов по улицам Кузнецкой, Буханцева, Череповецкой.  

Напомним, что восстановительные работы велись на участке трубопровода по улице Череповецкой, 94а. Бригада Концессий заменила аварийный фрагмент системы. Уточняется, что место проведения работ огородили в соответствии с требованиями безопасности. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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