ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до +8 °С

В Волгоградской области в ближайшие три дня обещают дожди с грозами и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU, температура в отдельных районах опустится до +8 °С.

— Сегодня, 17 июля, по области в отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозах скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Ночью +13...+18 °С, при прояснении похолодает до +8...+13 °С, днем 24...+29 °С, местами столбики термометров покажут +21...+24 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — ВО вторник, 18 июля, ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем осадки маловероятны. Ветер северо- западный с порывами до 12-14 м/с. В ночные часы +13...+18 °С, при прояснении +8...+13 °С, в дневной период +25...+30 °С.

В среду, 19 июля, в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 12-14 м/с, при грозах скорость ветра составит 15-20 м/с. Ночью по области +16...+21 °С, днем +23...+28 °С, местами воздух прогреется до +28...+31 °С.

— В Волгограде в первый рабочий день установится облачная с прояснениями погода. Дождь с грозой ожидается только к вечеру. Ветер северо-западный 9-14 м/с, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с. Ночью +16...+18 °С, днем +24...+26 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 18 июля, осадков не ожидается, ветер северо-западного направления 9-14 м/с. Ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В среду, 19 июля, в областном центре также без осадков, лишь в вечерние часы возможен кратковременный дождь с грозой и северо-западным ветром с порывами до 15-20 м/с. Ночью в городе на Волге +18...+20 °С, днем +27...+29 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»