В Камышине почтили память Героя России Александра Колгатина









Памятная церемония прошла сегодня, 16 июля, в городе Камышине Волгоградской области, передает V102.RU. Как сообщили в администрации города, местные жители собрались у памятника Герою России гвардии старшего лейтенанта Александра Колгатина, который героически погиб в 2000 году в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Сегодня бы ему исполнилось 48 лет.

- Почтить память земляка пришли мама Героя Валентина Сергеевна, председатель Камышинской городской Думы Владимир Пономарев, заместитель председателя городского Совета ветеранов Виктор Фадеев, представители общественных организаций, военнослужащие, молодежь, неравнодушные жители города. После объявленной минуты молчания собравшиеся возложили цветы к подножию памятника, - рассказали в администрации Камышина.













У памятника Герою России двум лучшим юнармейцам-учащимся школы № 12 сегодня вручили нагрудные знаки «Юнармейская доблесть».

Справка.

Александр Колгатин родился 16 июля 1975 года в Камышине в семье текстильщиков Валентины Сергеевны и Михаила Ивановича. Восемь классов он закончил с отличием в школе № 10 и перешел в спецкласс 12-й школы, став ее «золотым» выпускником. После окончания средней школы учился в Камышинском высшем военном командно-инженерном строительном училище. В 1996 году после окончания училища Колгатин являлся командиром инженерно-технического взвода 83-го отдельного инженерно-строительного батальона. В 1998 году назначен командиром инженерно-саперного взвода 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С 3 февраля 2000 года Александр Колгатин совершил более двадцати выходов со взводом для разминирования объектов в Веденском районе Чеченской республики. Лично обезвредил более семидесяти взрывоопасных предметов. Устанавливал минные заграждения на пути возможного выдвижения разрозненных групп боевиков. На рассвете 1 марта 2000 года заметив, что боевики сосредотачиваются с северного направления, Александр Колгатин принял решение заминировать им путь. Под огнем боевиков он установил две мины, а когда бандиты ринулись в атаку, смертельно раненый в грудь старший лейтенант привел их в действие. От мощных взрывов погибли одиннадцать бандитов и более десятка были ранены. Указом президента РФ от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему лейтенанту Колгатину Александру Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

В Камышине его именем названа одна из городских площадей, школе №12 присвоено имя Героя России. В парке Победы на Аллее Героев установлен бронзовый бюст гвардейца-десантника, а на центральной улице города – памятник.

Фото: администрация Камышина



