В Волгограде с помощью рейдов и видеокамер вычислят перегруженные фуры

С 20 мая на всех автодорогах Волгоградской области ограничен проезд большегрузного транспорта в летний период с 10.00 до 22.00 при дневной температуре выше 32 °С. Как сообщает V102.RU, нарушителей запрета будут вычислять, в том числе с использованием системы «Безопасный город».





В Волгограде движение фур запрещено с 07.00 до 22.00 вне зависимости от температуры за окном. Однако многие водители пытаются обойти запреты, забывая, что своими многотонными грузовиками они разрушают дорожное полотно, образуя колеи и трещины.

— Только через областной центр в дневное время проезжают 10 000 фур, часть из которых — с перегрузом в 30%. Сейчас, когда температура воздуха в дневное время превышает 30 градусов, грузовые машины наносят наибольший ущерб дорожному покрытию, — поясняют в администрации Волгограда.





С учетом того, что некоторые водители стараются окольными путями объехать стационарные посты весогабаритного контроля, в области активизировали работу передвижных пунктов. Помимо этого, используются возможности информационной системы видеонаблюдения: в режиме реального времени экипажам ДПС будут передаваться сведения о проезде фур по городским дорогам.

К слову, в регионе стартовали массовые рейды с участием органов власти, областного УГИБДД ГУ МВД, территориального подразделения УГАДН. Специалисты настойчиво рекомендуют водителям и руководству организаций скорректировать график движения грузовых машин, чтобы не допускать нарушений.

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