Общество

«Поджидают в песке и воде»: волгоградский инфекционист назвала главные летние опасности для детей

Общество 15.07.2023 14:49
0
15.07.2023 14:49


Лето это не только приятный отдых, но и серьезная проверка для иммунной системы. Особенно у подростков и малышей. Врач-инфекционист высшей квалификационной категории, заведующая инфекционным отделением № 4 областной детской больницы Инна Орлова перечислила V102.RU главные опасности, которые подстерегают в теплое время года, и объяснила, почему летом дети тоже болеют. 

— Понимаете, родители малышей всегда с надеждой лета, в надежде, что уж теперь, раз нет холодов и слякоти, а сезон ОРВИ и простуд благополучно забыт, можно расслабиться. Казалось бы, лето — гуляй, плавай, закаляйся, ешь всевозможные фрукты, заряжайся витаминами, но ребенок все равно начинает болеть. Насморк, температура и все «прелести» инфекционных патологий. Почему летом дети тоже болеют? Причин несколько, — рассказывает врач. — Во-первых, в сильную жару, на фоне обезвоживания, перегрева, иммунитет детей, особенно младшего возраста, снижается. И часто происходит так, что поездка на южное море идет во вред. Организм начинает испытывать стресс и начинает падать иммунитет. Атака идет  в первую очередь на нос, горло и кишечник. 

Чтобы не омрачать отдых и избежать серьезных последствий, специалист рекомендует повременить с дальними поездками с малышами в возрасте до трех лет. 

— В таком случае ребенку больше подойдет для оздоровления местный климат и устоявшийся режим, — советует врач. 

Еще одна причина, по которой детский организм дает сбой — банальные переохлаждения, которые летом снижают иммунитет и становятся причинами простуд и ЛОР-заболеваний. 

— Не позволяйте детям купаться до посиневших губ и следите, чтобы они резко не заходили с жаркой улицы в холодное помещение под кондиционер, — отмечает инфекционист. 

Еще одна напасть — «осенне-зимние» вирусы, которые летом никуда не исчезают. 

— Конечно, высокая температура окружающей среды и ультрафиолет призваны подавлять их активность, но полностью их не убивают. Есть большое число определенных вирусов и бактерий, которые хорошо себя чувствуют и активизируются именно летом, поджидая в теплом песке и воде, — говорит доктор. 

Один из самых знакомых многим родителям летний агрессор — ротавирус. 

— Он передается от человека к человеку «по воде», с пищей и через предметы обихода. Вызывает острое вирусное заболевание при котором поражается желудочно-кишечный тракт ребенка или взрослого — ротавирусный гастроэнтерит. Ему подвержены в основном малыши в возрасте от девяти месяцев до двух лет, — рассказывает медспециалист. — Болезнь начинается остро и отличается внезапным появлением водянистого, обильного, пенистого стула. Также характерными признаками болезни можно назвать приступообразные боли в верхней области живота, громкое урчание в кишечнике и повышение температуры тела до 37,5—38 °С, соединенное с рвотой. 

Врач предупреждает, что из-за стремительной потери организмом воды у детей может развиться опасное состояние — изотоническая или гипертоническая дегидратация, то есть простыми словами —  обезвоживание. 

— Это серьезная угроза для детей. Причем, чем младше, тем опаснее. Важно давать болеющему ребенку обильное питье. По ложечке каждые пять минут, чередуя сладкие (глюкозные) растворы с солевыми. При развитии обезвоживания необходимо обязательно обратиться к специалисту, — отмечает Инна Орлова. 

Также в летний период не собирают сдавать свои позиции такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококки. В тепле и влажности они начинают активно размножаются на продуктах питания, в воде и почве.

— Стафилококки ответственны за 80% так называемых пищевых токсикоинфекций или, проще говоря, отравлений, — утверждает специалист. — Виновниками летних поносов и рвот становятся дизентерийные амебы и лямблии, реже — бластоцисты. Что их всех роднит? Инфицирование происходит из-за несоблюдения элементарных правил личной гигиены, как то: грязные руки, немытые фрукты и овощи, употребление некипяченой воды, несвежей пищи или продуктов общепита, хранившихся без соблюдения необходимых санитарных норм. Поэтому летом гигиене необходимо уделять особое внимание! И тогда любой отдых будет только в радость. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.07.2023 17:05
Общество 15.07.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 15:45
Общество 15.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 13:53
Общество 15.07.2023 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2023 11:56
Общество 15.07.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 08:08
Общество 15.07.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 21:34
Общество 14.07.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 20:11
Общество 14.07.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 20:03
Общество 14.07.2023 20:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2023 18:44
Общество 14.07.2023 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2023 17:25
Общество 14.07.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 16:30
Общество 14.07.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 15:45
Общество 14.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 14:34
Общество 14.07.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 13:52
Общество 14.07.2023 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2023 11:18
Общество 14.07.2023 11:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:05
«Таксисты объезжают стороной»: в Волгограде разбитую дорогу по улице Дымченко латают всем миромСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде с 22 июня ищут седого мужчину из ГрозногоСмотреть фотографии
14:49
«Поджидают в песке и воде»: волгоградский инфекционист назвала главные летние опасности для детейСмотреть фотографии
13:53
«Красный Октябрь» отметил День металлургаСмотреть фотографии
13:34
СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Пострадавшего в ДТП с погибшим полицейским под Волгоградом мальчика экстренно забрали из больницыСмотреть фотографии
10:37
Ехали со службы. В Волгоградской области в ДТП погиб 27-летний инспектор ДПССмотреть фотографии
09:43
Опубликована расшифровка переговоров. Подробности крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливниСмотреть фотографии
21:50
В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое деревоСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
20:11
«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Волжский трубный завод провел торжества в честь Дня металлургаСмотреть фотографии
19:27
Три человека пострадали при неудачном обгоне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Угрозы, слезы и стихи. Семье Мелконян-Смбатян смягчили приговор по делу об убийстве риелтора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичностиСмотреть фотографии
17:55
РПН проверяет воздух после пожара у детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
Собчак показала во всей красе заваленный мусором поселок под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:30
«Отравление исключено»: доставленных из лагеря в больницу Волгограда детей выписывают после обследованияСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области в ближайшие часы прогнозируют шторм, ливни и градСмотреть фотографии
15:13
Пропал в лесопарке. В Саратовской области всем миром искали 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:04
В больницу Волгограда доставлены 12 детей из задымленного детского лагеряСмотреть фотографии
14:34
Турист из Майкопа штурмовал «Родину-мать» в Волгограде из-за тайного желанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Локализован пожар у детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:49
Специалистов волгоградского филиала Tele2 отметили за достижения в развитии телекоммуникационной отраслиСмотреть фотографии
12:33
Задержанный в Волгограде за двойное убийство электромонтер дал показания: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
МЧС: под Волгоградом эвакуируют детский лагерь из-за природного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
11:18
В Волгограде нашли замену уволенным полицейским после видео с Анет СайСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде задержали убийцу двоих рыбаков на СарпинскомСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области «КамАЗ» сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
 