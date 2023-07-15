«Поджидают в песке и воде»: волгоградский инфекционист назвала главные летние опасности для детей

Лето это не только приятный отдых, но и серьезная проверка для иммунной системы. Особенно у подростков и малышей. Врач-инфекционист высшей квалификационной категории, заведующая инфекционным отделением № 4 областной детской больницы Инна Орлова перечислила V102.RU главные опасности, которые подстерегают в теплое время года, и объяснила, почему летом дети тоже болеют.

— Понимаете, родители малышей всегда с надеждой лета, в надежде, что уж теперь, раз нет холодов и слякоти, а сезон ОРВИ и простуд благополучно забыт, можно расслабиться. Казалось бы, лето — гуляй, плавай, закаляйся, ешь всевозможные фрукты, заряжайся витаминами, но ребенок все равно начинает болеть. Насморк, температура и все «прелести» инфекционных патологий. Почему летом дети тоже болеют? Причин несколько, — рассказывает врач. — Во-первых, в сильную жару, на фоне обезвоживания, перегрева, иммунитет детей, особенно младшего возраста, снижается. И часто происходит так, что поездка на южное море идет во вред. Организм начинает испытывать стресс и начинает падать иммунитет. Атака идет в первую очередь на нос, горло и кишечник.

Чтобы не омрачать отдых и избежать серьезных последствий, специалист рекомендует повременить с дальними поездками с малышами в возрасте до трех лет.

— В таком случае ребенку больше подойдет для оздоровления местный климат и устоявшийся режим, — советует врач.

Еще одна причина, по которой детский организм дает сбой — банальные переохлаждения, которые летом снижают иммунитет и становятся причинами простуд и ЛОР-заболеваний.

— Не позволяйте детям купаться до посиневших губ и следите, чтобы они резко не заходили с жаркой улицы в холодное помещение под кондиционер, — отмечает инфекционист.

Еще одна напасть — «осенне-зимние» вирусы, которые летом никуда не исчезают.

— Конечно, высокая температура окружающей среды и ультрафиолет призваны подавлять их активность, но полностью их не убивают. Есть большое число определенных вирусов и бактерий, которые хорошо себя чувствуют и активизируются именно летом, поджидая в теплом песке и воде, — говорит доктор.

Один из самых знакомых многим родителям летний агрессор — ротавирус.

— Он передается от человека к человеку «по воде», с пищей и через предметы обихода. Вызывает острое вирусное заболевание при котором поражается желудочно-кишечный тракт ребенка или взрослого — ротавирусный гастроэнтерит. Ему подвержены в основном малыши в возрасте от девяти месяцев до двух лет, — рассказывает медспециалист. — Болезнь начинается остро и отличается внезапным появлением водянистого, обильного, пенистого стула. Также характерными признаками болезни можно назвать приступообразные боли в верхней области живота, громкое урчание в кишечнике и повышение температуры тела до 37,5—38 °С, соединенное с рвотой.

Врач предупреждает, что из-за стремительной потери организмом воды у детей может развиться опасное состояние — изотоническая или гипертоническая дегидратация, то есть простыми словами — обезвоживание.

— Это серьезная угроза для детей. Причем, чем младше, тем опаснее. Важно давать болеющему ребенку обильное питье. По ложечке каждые пять минут, чередуя сладкие (глюкозные) растворы с солевыми. При развитии обезвоживания необходимо обязательно обратиться к специалисту, — отмечает Инна Орлова.

Также в летний период не собирают сдавать свои позиции такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и стафилококки. В тепле и влажности они начинают активно размножаются на продуктах питания, в воде и почве.

— Стафилококки ответственны за 80% так называемых пищевых токсикоинфекций или, проще говоря, отравлений, — утверждает специалист. — Виновниками летних поносов и рвот становятся дизентерийные амебы и лямблии, реже — бластоцисты. Что их всех роднит? Инфицирование происходит из-за несоблюдения элементарных правил личной гигиены, как то: грязные руки, немытые фрукты и овощи, употребление некипяченой воды, несвежей пищи или продуктов общепита, хранившихся без соблюдения необходимых санитарных норм. Поэтому летом гигиене необходимо уделять особое внимание! И тогда любой отдых будет только в радость.

Фото: архив ИА «Высота 102»