Общество

В Волгограде сотрудникам МВД на транспорте доплатят по 10 тысяч за охрану общественного порядка

Общество 13.07.2023 19:48
0
13.07.2023 19:48


Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей будет выплачиваться сотрудникам Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, соответствующие выплаты установлены с 1 июля 2023 года в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области. Решение принято в соответствии с Указом президента РФ.
Денежные выплаты полагаются замещающим должности младшего начальствующего состава в подразделениях ППС: командира отделения, старшины группы материально-технического обеспечения, полицейского, полицейского (водителя) группы материально-технического обеспечения, полицейского (моториста) специализированной группы, командира судна полиции (3,4 и 5 классов) специализированной группы. А также замещающим должности младшего инспектора в специализированных отделениях  по обеспечению охраны общественного порядка и замещающим должности стажера по указанным должностям.
Списки получателей выплат Волгоградскому линейному управлению МВД на транспорте рекомендовано представлять в областной комитет соцзащиты не позднее 10 числа каждого месяца. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.07.2023 21:12
Общество 13.07.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 17:44
Общество 13.07.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 16:23
Общество 13.07.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 15:54
Общество 13.07.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 15:23
Общество 13.07.2023 15:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.07.2023 15:07
Общество 13.07.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 14:18
Общество 13.07.2023 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.07.2023 13:56
Общество 13.07.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 13:43
Общество 13.07.2023 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.07.2023 10:47
Общество 13.07.2023 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 10:26
Общество 13.07.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 09:34
Общество 13.07.2023 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 08:50
Общество 13.07.2023 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2023 07:37
Общество 13.07.2023 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2023 21:00
Общество 12.07.2023 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
Два полковника полиции в Волгограде уволены после скандала с Анет СайСмотреть фотографии
20:30
Волгоград принимает международное ралли «Шёлковый путь»Смотреть фотографии
19:48
В Волгограде сотрудникам МВД на транспорте доплатят по 10 тысяч за охрану общественного порядкаСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде иномарка при неудачном обгоне протаранила трубуСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде семья погибших мобилизованных и контрактников передали 10 орденов МужестваСмотреть фотографии
16:45
Погрязшего в долгах волгоградца присяжные признали виновным в убийстве из-за денегСмотреть фотографии
16:23
На Украине погиб 28-летний военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
Спортсменку из Волгограда Елену Исинбаеву нашли на Канарских островахСмотреть фотографии
15:23
В Котельниково на Гремячинском ГОКе прошли тактико-специальные ученияСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде турист арестован на 10 суток за штурм «Родины-матери»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили делоСмотреть фотографии
14:18
В Тракторозаводском районе на улице Дзержинского заменили участок трубопроводаСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде на 53-м году ушел из жизни экс-игрок «Ротора» Дмитрий ИвановСмотреть фотографии
13:43
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходыСмотреть фотографии
12:59
Власти Волгоградской области назвали два варианта замены мусорного регоператораСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области подросток выстрелил в грудь 10-летнему братуСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде у консерватории в кустах нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:15
Обновленные 100-рублевые купюры поступили в ВолгоградСмотреть фотографии
10:47
СК: в Волгограде ищут пропавшую 17 мая женщину без передних зубовСмотреть фотографии
10:26
На мосту Волжской ГЭС ограничат движение из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
09:59
В гордуме Волгограда начнут увольнять прогуливающих заседания депутатовСмотреть фотографии
09:34
Полтора часа был в воде. Прапорщик МЧС спас тонущего волгоградца из перевернувшейся лодкиСмотреть фотографии
08:50
Покалеченный упавшей с высоты опалубкой волгоградец умер в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:37
«Он нес ее и плакал»: рассказ очевидца смертельного ДТП с фурой и иномаркой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:02
Экосовет одобрил решение о смене мусорного регоператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:08
Депутаты уволили главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
«Нам говорят - это нормально»: волгоградцы возмущены очередью из скорых у детской инфекционной больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Важны первые часы»: в Волгограде впервые провели гемодиализ 4-летней девочкеСмотреть фотографии
19:35
Облкомприроды: запущен процесс по лишению «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператораСмотреть фотографии
18:54
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью и видеонаблюдением «Магазины постоянных распродаж»Смотреть фотографии
 