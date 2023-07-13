В Волгограде сотрудникам МВД на транспорте доплатят по 10 тысяч за охрану общественного порядка





Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей будет выплачиваться сотрудникам Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, соответствующие выплаты установлены с 1 июля 2023 года в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области. Решение принято в соответствии с Указом президента РФ.

Денежные выплаты полагаются замещающим должности младшего начальствующего состава в подразделениях ППС: командира отделения, старшины группы материально-технического обеспечения, полицейского, полицейского (водителя) группы материально-технического обеспечения, полицейского (моториста) специализированной группы, командира судна полиции (3,4 и 5 классов) специализированной группы. А также замещающим должности младшего инспектора в специализированных отделениях по обеспечению охраны общественного порядка и замещающим должности стажера по указанным должностям.

Списки получателей выплат Волгоградскому линейному управлению МВД на транспорте рекомендовано представлять в областной комитет соцзащиты не позднее 10 числа каждого месяца.



