Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО считают, что курс рубля к доллару, евро и юаню влияет на их реальные доходы
Общество 13.07.2023 13:43
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13.07.2023 13:43
Более половины жителей Южного федерального округа практически не следит за валютными курсами, при этом две трети полагают, что курс рубля к другим валютам оказывает существенное влияние на их доходы и уровень потребления. Доллар и евро остаются самыми популярными иностранными валютами на юге России и в целом в ЮФО. Главные причины, по которым россияне покупают иностранную валюту – пополнение валютных накоплений и поездки за границу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Лишь 8% опрошенных ежедневно следят за валютными курсами. Раз в несколько дней смотрят на динамику курса рубля 14%. Еще 20% делают это не чаще, чем раз в неделю. 32% следят за валютным курсом крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 26% вообще не интересуются курсом иностранных валют к рублю.
Из тех, кто интересуется курсами валют, 76% следят за курсом доллара, 64% - евро, 15% - юаня, 4% - казахстанского тенге, 2% - индийской рупии, по 1% - за курсом японской йены и дирхама Объединенных Арабских Эмиратов. 15% назвали другие валюты.
Большинство жителей округа (51%) покупают или продают иностранную валюту крайне редко, не чаще, чем раз в месяц. 4% продают или покупают иностранную валюта раз в неделю. 2% совершают валютные операции ежедневно, из них половина даже по несколько раз в день. Ответ «другое» на этот вопрос выбрали 45% опрошенных - с большой долей вероятности большинство из них вообще не продают и не покупают иностранную валюту.
Из тех, кто имел опыт покупки валюты за последний год, 26% опрошенных покупали доллары, 20% - евро, 8% - юани, по 1% - турецкую лиру и казахстанский тенге, рупии, дирхам ОАЭ и йены.
29% покупающих иностранную валюту используют ее как средство накопления денег. Для 21% причина покупка валюты – поездки за границу. О том, что вообще не покупают валюту, заявили 42%.
66% южан полагают, что курс рубля к главным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - значительно влияет на их реальные доходы и уровень потребления (35% определенно да, 31% скорее да). По мнению 17% валютные курсы не оказывают влияния на их доходы и уровень потребления (5% определенно нет, 12% скорее нет). 18% затруднились ответить на этот вопрос.
17% удалось заработать на операциях купли-продажи валюты в 2022-2023 годах (4% - потому, что занимаются этим профессионально, 13% - по счастливой случайности). 7% потеряли за это время деньги на валютных сделках (из них 5% значительные). 42% сообщили, что не заработали и не потеряли. 34% затруднились с ответом на этот вопрос.
*Опрос проведен 1-10 июня 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.
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