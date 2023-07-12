Общество

Опубликованы списки кандидатов в Волгоградскую гордуму

Общество 12.07.2023 09:19
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12.07.2023 09:19


Партия «Единая Россия» представила списки кандидатов, претендующих на кресло в Волгоградской гордуме на предстоящих выборах. Как сообщает V102.RU, всего выдвинуто 75 человек.  

Общемуниципальная часть:  

1. Марченко Владимир Васильевич

2. Кушнирук Наталия Эдуардовна

3. Воробьев Игорь Александрович

Территориальные группы: 

Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 1

1. Селезнев  Иван Александрович

2. Ушаков Владислав Олегович

3. Бетина Людмила Юрьевна

Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 2

1. Колесников Виктор Иванович

2. Власов Владимир Анатольевич

3. Лукинов Павел Геннадьевич

Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 3

1. Морозов Руслан Сергеевич

2. Лифановский Евгений Валерьевич

3. Пархоменко Александр Александрович

Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 4

1. Колесников Владлен Владимирович

2. Миронов Роман Валерьевич

3. Егорова Татьяна Сергеевна

Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 3

1. Нелепин Александр Сергеевич

2. Блинова Елена Геннадиевна

3. Клочков Дмитрий Александрович

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 6

1. Никитин Иван Иванович

2. Подшибякина Виктория Александровна

3. Попов Кирилл Владимирович

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 7

1. Ефремов Иосиф Иосифович

2. Спирина Наталья Николаевна

3. Грмушян Эдуард Мхидарович

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 8

1. Фисенко  Александр Николаевич

2. Устюгов Данила Николаевич

3. Головин Андрей Александрович

Центральный одномандатный избирательный округ № 9

1. Тропкина  Лариса  Александровна

2. Мартынова Анастасия Евгеньевна

3. Фролов Андрей Юрьевич

Центральный одномандатный избирательный округ № 10

1. Чалов Максим Александрович

2. Логунов Максим Николаевич

3. Брюнина Вероника Сергеевна

Ворошиловский одномандатный избирательный округ № 11

1. Стрельцов Юрий Сергеевич

2. Порошин Алексей Владимирович

3. Сергеева Ольга Александровна

Советский одномандатный избирательный округ № 12

1. Краснова Татьяна Валерьевна

2. Михно Владимир Александрович

3. Черкасова Нина Александровна

Советский одномандатный избирательный округ№ 13

1. Шилин Сергей Юрьевич

2. Аранович Максим Евгеньевич

3. Пономарева Екатерина Васильевна

Кировский одномандатный избирательный округ№ 14

1. Безотосов Михаил Васильевич

2. Потоловский Роман Валерьевич

3. Сковороднева Ольга Ивановна

Кировский одномандатный избирательный округ № 15

1. Дроботько Вадим Сергеевич

2. Панасенко Ирина Владимировна

3. Быкодерова Маргарита Александровна

Красноармейский одномандатный избирательный округ № 16

1. Федотов Алексей Сергеевич

2. Кияев Никифор Васильевич

3. Рослякова Виктория Анатольевна

Красноармейский одномандатный избирательный округ № 17

1. Покручин Михаил Александрович

2. Володин Леонид Юрьевич

3. Текучева Елена Николаевна

Красноармейский одномандатный избирательный округ № 18

1. Багдасарян Саро Андраникович

2. Кравцова Юлия Сабирова

3. Фалькина Лариса Викторовна

Список кандидатов в депутаты Волгоградской городской Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам:

Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 1

Федюшкин Дмитрий Сергеевич

Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 2 

Фомина Ирина Николаевна

Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 3

Берендеев Сергей Егорович

Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 4

Никуйко Дмитрий Александрович

Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 5

Минаев Владислав Николаевич

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 6 

Глазунов Денис Вячеславович

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 7

Ярыгин Олег Анатольевич

Дзержинский одномандатный избирательный округ № 8

Биленко Андрей Федорович

Центральный одномандатный избирательный округ № 9

Сидельников Сергей Александрович

Центральный одномандатный избирательный округ № 10

Минина Татьяна Михайловна

Ворошиловский одномандатный избирательный округ № 11

Удахин Андрей Александрович

Советский одномандатный избирательный округ № 12 

Поплавский Андрей Эдуардович

Советский одномандатный избирательный округ № 13

Харитонин Михаил Игоревич

Кировский одномандатный избирательный округ № 14

Дильман Дмитрий Александрович

Кировский одномандатный избирательный округ № 15 

Спицын Олег Валерьевич

Красноармейский одномандатный избирательный округ № 16

Кузнецов Геннадий Юрьевич

Красноармейский одномандатный избирательный округ № 17

Салагина Ирина Георгиевна

Красноармейский одномандатный избирательный округ № 18

Мастеров Алексей Сергеевич

Фото: архив ИА «Высота 102»

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