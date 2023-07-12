Опубликованы списки кандидатов в Волгоградскую гордуму

Партия «Единая Россия» представила списки кандидатов, претендующих на кресло в Волгоградской гордуме на предстоящих выборах. Как сообщает V102.RU, всего выдвинуто 75 человек.
Общемуниципальная часть:
1. Марченко Владимир Васильевич
2. Кушнирук Наталия Эдуардовна
3. Воробьев Игорь Александрович
Территориальные группы:
Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 1
1. Селезнев Иван Александрович
2. Ушаков Владислав Олегович
3. Бетина Людмила Юрьевна
Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 2
1. Колесников Виктор Иванович
2. Власов Владимир Анатольевич
3. Лукинов Павел Геннадьевич
Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 3
1. Морозов Руслан Сергеевич
2. Лифановский Евгений Валерьевич
3. Пархоменко Александр Александрович
Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 4
1. Колесников Владлен Владимирович
2. Миронов Роман Валерьевич
3. Егорова Татьяна Сергеевна
Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 3
1. Нелепин Александр Сергеевич
2. Блинова Елена Геннадиевна
3. Клочков Дмитрий Александрович
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 6
1. Никитин Иван Иванович
2. Подшибякина Виктория Александровна
3. Попов Кирилл Владимирович
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 7
1. Ефремов Иосиф Иосифович
2. Спирина Наталья Николаевна
3. Грмушян Эдуард Мхидарович
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 8
1. Фисенко Александр Николаевич
2. Устюгов Данила Николаевич
3. Головин Андрей Александрович
Центральный одномандатный избирательный округ № 9
1. Тропкина Лариса Александровна
2. Мартынова Анастасия Евгеньевна
3. Фролов Андрей Юрьевич
Центральный одномандатный избирательный округ № 10
1. Чалов Максим Александрович
2. Логунов Максим Николаевич
3. Брюнина Вероника Сергеевна
Ворошиловский одномандатный избирательный округ № 11
1. Стрельцов Юрий Сергеевич
2. Порошин Алексей Владимирович
3. Сергеева Ольга Александровна
Советский одномандатный избирательный округ № 12
1. Краснова Татьяна Валерьевна
2. Михно Владимир Александрович
3. Черкасова Нина Александровна
Советский одномандатный избирательный округ№ 13
1. Шилин Сергей Юрьевич
2. Аранович Максим Евгеньевич
3. Пономарева Екатерина Васильевна
Кировский одномандатный избирательный округ№ 14
1. Безотосов Михаил Васильевич
2. Потоловский Роман Валерьевич
3. Сковороднева Ольга Ивановна
Кировский одномандатный избирательный округ № 15
1. Дроботько Вадим Сергеевич
2. Панасенко Ирина Владимировна
3. Быкодерова Маргарита Александровна
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 16
1. Федотов Алексей Сергеевич
2. Кияев Никифор Васильевич
3. Рослякова Виктория Анатольевна
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 17
1. Покручин Михаил Александрович
2. Володин Леонид Юрьевич
3. Текучева Елена Николаевна
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 18
1. Багдасарян Саро Андраникович
2. Кравцова Юлия Сабирова
3. Фалькина Лариса Викторовна
Список кандидатов в депутаты Волгоградской городской Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам:
Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 1
Федюшкин Дмитрий Сергеевич
Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 2
Фомина Ирина Николаевна
Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 3
Берендеев Сергей Егорович
Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 4
Никуйко Дмитрий Александрович
Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 5
Минаев Владислав Николаевич
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 6
Глазунов Денис Вячеславович
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 7
Ярыгин Олег Анатольевич
Дзержинский одномандатный избирательный округ № 8
Биленко Андрей Федорович
Центральный одномандатный избирательный округ № 9
Сидельников Сергей Александрович
Центральный одномандатный избирательный округ № 10
Минина Татьяна Михайловна
Ворошиловский одномандатный избирательный округ № 11
Удахин Андрей Александрович
Советский одномандатный избирательный округ № 12
Поплавский Андрей Эдуардович
Советский одномандатный избирательный округ № 13
Харитонин Михаил Игоревич
Кировский одномандатный избирательный округ № 14
Дильман Дмитрий Александрович
Кировский одномандатный избирательный округ № 15
Спицын Олег Валерьевич
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 16
Кузнецов Геннадий Юрьевич
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 17
Салагина Ирина Георгиевна
Красноармейский одномандатный избирательный округ № 18
Мастеров Алексей Сергеевич
Фото: архив ИА «Высота 102»
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