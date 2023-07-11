В Волгограде на пересечении улиц Невской и Рокоссовского обрушившееся дерево перекрыло одну из дорожных полос. Как сообщили V102.RU очевидцы, из-за инцидента стала образовываться пробка.





— Упало прямо перед стоп-линией в крайнем правом ряду. Хорошо, что никого не задело. Автомобилисты вынуждены объезжать, им приходится перестраиваться. Водилы сигналят, бесятся. Короче, ад. Еще и в час пик, — делятся эмоциями читатели информагентства.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки в городе оцениваются в семь баллов. Полуторакилометровый затор наблюдается от отдела полиции № 4 до «Белого Аиста».

Фото: читатели ИА «Высота 102»