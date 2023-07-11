Общество 11.07.2023 12:25
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11.07.2023 12:25
Всех участников специальной военной операции, а также членов их семей в Волгоградской области освободят от пеней за просроченные платежи по ЖКХ и капремонт. Как сообщает V102.RU, соответствующие изменения планируются внести в постановление губернатора от 9 марта 2023 года №107, согласно которому такое право было предоставлено только мобилизованным и их семьям.
В профильном комитете обладминистрации пояснили, что в проекте конкретизированы категории граждан, освобождаемых от пеней по ЖКХ и взноса на капремонт, а также меры поддержки, которые предоставляются с 24 февраля 2022 года. Вводится запрет на ограничение или приостановление коммунальных услуг для помещения, которое выбрали получатели такой меры поддержки.
- Принятие проекта постановления не повлечет за собой увеличение (уменьшение) расходов или доходов областного бюджета, - пояснили в комитете ЖКХ Волгоградской области.
Отсрочка предоставляется с 24 февраля 2022 года на период выполнения участниками СВО поставленных перед ними задач и распространяются только на одно жилое помещение (по выбору заявителей).
Мера поддержки предоставляется на основании заявления получателя меры поддержки или его представителя.
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