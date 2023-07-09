В Волжском на пляже нашли пропавшего 13-летнего подростка со шрамом

В Волжском Волгоградской области нашли пропавшего 8 июля ребенка. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 13-летнего мальчика обнаружили на пляже.

— Нашли его на пляже полицейские. Обнаружили на пляже у 14-го микрорайона. С ним все в порядке. Сейчас с ним работают сотрудники ПДН. Говорит, что просто пошел погулять. Ничего криминального с ним не случилось, — рассказал источник.

Напомним, что подросток пропал 8 июля в городе-спутнике. Сообщалось, что у несовершеннолетнего есть особая примета — шрам на левой стороне лба.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области