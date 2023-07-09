В Волгоградской области исчез 13-летний подросток со шрамом на лбу

Полицейские разыскивают пропавшего накануне в Волжском Волгоградской области 13-летнего мальчика. Как сообщает V102.RU, подросток вышел из дома и бесследно исчез.

— УМВД России по Волжскому устанавливает местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Джумера Юрьевича Бегиашвили, который 8 июля 2023 года ушел из дома в Волжском и до настоящего времени его местонахождение не установлено, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приметы пропавшего ребенка:

на вид 10 лет

рост 130-135 сантиметров

худощавое телосложение

волосы темно-русые

короткая стрижка

глаза карие

шрам на левой стороне лба

В день исчезновения был одет в футболку черного цвета, зеленые шорты, черные шлепки.

Если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам полиции: 8 (8443) 51-15-35 — ДЧ ОП № 3 УМВД России по Волжскому или 02. Также можно связаться с сотрудником полиции по номеру +7 927 251 90 59.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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