В Волгограде информационные табло на остановках не выдерживают 40-градусной жары

В Волгограде сегодня, 7 июля, пассажиры общественного транспорта обратили внимание на неработающие информационные табло на остановках. По словам горожан, уже в 07.00 данные о том, когда ожидать ближайший автобус или троллейбус, оказались недоступны. Спустя несколько часов ситуация не исправилась.

Фотографии с неработающим табло в редакцию ИА «Высота 102» прислала жительница Волгограда Елена Исламова. По словам волгоградки, информация была недоступна на остановке «ул. 39-я Гвардейская» и в семь утра, и двумя часами позже. При этом температуру воздуха табло показывало исправно. Так, к 09.00 металлические устройства раскалились уже до 50 градусов.





Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в комитете информационных технологий администрации Волгоградской области, однако там заверили, что за обслуживание табло отвечает МБУ «Северное». По информации мэрии Волгограда, на остановку уже отправились специалисты, которые установят причину поломки.

Не исключено, что система вышла из строя из-за экстремальной жары в Волгограде. Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Волгограде и области днем ожидается до +42 градусов.

Фото: Елена Исламова