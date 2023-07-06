Происшествия 06.07.2023 13:36
0
06.07.2023 13:36
В Волгоградской области 53-летняя жительница Руднянского района была экстренно доставлена в областной центр санавиацией после укуса гадюки. Как сообщает V102.RU, это уже 17-й случай нападения змей на человека в регионе с начала сезона.
В ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что все пострадавшие были благополучно выписаны с улучшением.
– В Волгоградской области зафиксировано уже 17 обращений по поводу укусов змей, – рассказали в облздраве, – среди укушенных трое детей. Все пациенты вовремя обратились за медицинской помощью, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Накануне сообщалось о госпитализации 13-летнего школьника. Мальчика, помогавшего бабушке в огороде, укусил ядовитый паук. В прошлом году за лето ядовитые пауки атаковали 26 жителей Волгоградской области.
В Волгограде автоприцеп отправился в свободный полет во время ДТП: видео06.07.2023 16:01
Происшествия 06.07.2023 16:01
Крупный пожар ликвидировали вдоль федеральной трассы под Волгоградом06.07.2023 15:37
Происшествия 06.07.2023 15:37
В Волгоградской области мужчина не дошел до могилы и умер06.07.2023 12:46
Происшествия 06.07.2023 12:46
Жил один. В Волгоградской области заживо сгорел мужчина06.07.2023 10:55
Происшествия 06.07.2023 10:55
Прикуривший сигарету от Вечного огня житель Ярославля задержан в Волгограде06.07.2023 10:33
Происшествия 06.07.2023 10:33
Дроны засекли нарушителей границы с Казахстаном в Волгоградской области06.07.2023 09:53
Происшествия 06.07.2023 09:53
Матерился и мешал отдыхать: с поезда Москва — Кисловодск сняли буйного волгоградца05.07.2023 21:16
Происшествия 05.07.2023 21:16
Коммунальщики нашли тело мужчины у шлюза ВДСК в Волгограде05.07.2023 20:22
Происшествия 05.07.2023 20:22
«И смех, и грех»: в Саратове задержали изобретательную колдунью из Волгограда05.07.2023 18:54
Происшествия 05.07.2023 18:54
В Волгограде под окнами больницы нашли мертвую женщину05.07.2023 16:29
Происшествия 05.07.2023 16:29
Волгоградка ударила мужа ножом из-за замечаний по воспитанию ребенка05.07.2023 15:37
Происшествия 05.07.2023 15:37
Женщина, укравшая в Камышине кошелек на детской площадке, засветилась на видео05.07.2023 15:09
Происшествия 05.07.2023 15:09
Закрыл полосу. В Волгограде минивэн протаранил припаркованные машины и перевернулся05.07.2023 13:28
Происшествия 05.07.2023 13:28
В центре Волгограда мужчина неделю жил с разлагавшимся трупом матери05.07.2023 12:07
Происшествия 05.07.2023 12:07
В парке города Волжского нашли пакет с гранатой: территория оцеплена05.07.2023 11:09
Происшествия 05.07.2023 11:09