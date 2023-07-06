







В Волгоградской области 53-летняя жительница Руднянского района была экстренно доставлена в областной центр санавиацией после укуса гадюки. Как сообщает V102.RU, это уже 17-й случай нападения змей на человека в регионе с начала сезона.





В ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что все пострадавшие были благополучно выписаны с улучшением.





– В Волгоградской области зафиксировано уже 17 обращений по поводу укусов змей, – рассказали в облздраве, – среди укушенных трое детей. Все пациенты вовремя обратились за медицинской помощью, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.



