Происшествия

В Волгоградской области 17 человек госпитализировали после укусов змеями

Происшествия 06.07.2023 13:36
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06.07.2023 13:36



В Волгоградской области 53-летняя жительница Руднянского района была экстренно доставлена в областной центр санавиацией после укуса гадюки. Как сообщает V102.RU, это уже 17-й случай нападения змей на человека в регионе с начала сезона.

В ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что все пострадавшие были благополучно выписаны с улучшением. 

– В Волгоградской области зафиксировано уже 17 обращений по поводу укусов змей, – рассказали в облздраве, – среди укушенных трое детей. Все пациенты вовремя обратились за медицинской помощью, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Накануне сообщалось о госпитализации 13-летнего школьника. Мальчика, помогавшего бабушке в огороде, укусил ядовитый паук. В прошлом году за лето ядовитые пауки атаковали 26 жителей Волгоградской области. 

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