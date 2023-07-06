Общество

Семьям десяти волгоградцев передали ордена Мужества

Общество 06.07.2023 13:13
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06.07.2023 13:13


В Волгограде 6 июля семьям десяти волгоградцев – участников специальной военной операции передали ордена Мужества. Среди погибших защитников Донбасса, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», – мобилизованные и контрактники. 

Церемония передачи орденов прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Ордена Мужества приняли отцы, матери и жены погибших волгоградцев. 

Указом президента России Владимира Путина высокими государственными наградами посмертно отмечены: 

– лейтенант Николаев Олег Валентинович

– старшина Ситников Виталий Алексеевич

– старший сержант Воронин Олег Александрович

– сержант Сайгин Илья Владимирович

– рядовой Каминский Александр Владимирович

– рядовой Кулик Роман Николаевич

– рядовой Зюзин Дмитрий Евгеньевич

– ефрейтор Чуприн Константин Валерьевич

– ефрейтор Дуяков Ренат Валерьевич

– рядовой Жумашев Джамбулат Хазвекович

Ордена Мужества родителям погибших героев передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. 

 

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