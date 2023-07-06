Семьям десяти волгоградцев передали ордена Мужества

В Волгограде 6 июля семьям десяти волгоградцев – участников специальной военной операции передали ордена Мужества. Среди погибших защитников Донбасса, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», – мобилизованные и контрактники.
Церемония передачи орденов прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Ордена Мужества приняли отцы, матери и жены погибших волгоградцев.
Указом президента России Владимира Путина высокими государственными наградами посмертно отмечены:
– лейтенант Николаев Олег Валентинович
– старшина Ситников Виталий Алексеевич
– старший сержант Воронин Олег Александрович
– сержант Сайгин Илья Владимирович
– рядовой Каминский Александр Владимирович
– рядовой Кулик Роман Николаевич
– рядовой Зюзин Дмитрий Евгеньевич
– ефрейтор Чуприн Константин Валерьевич
– ефрейтор Дуяков Ренат Валерьевич
– рядовой Жумашев Джамбулат Хазвекович
Ордена Мужества родителям погибших героев передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.