РПН призвал волгоградцев защищаться от укусов комаров, поражающих мозг









Защищаться от укусов комаров, чтобы обезопасить себя от опасной инфекции, советуют жителям Волгоградской области сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, сообщает V102.RU.

По данным ведомства, на территории региона расположен природный очаг лихорадки Западного Нила, которой за последние 5 лет заболели 54 человека. Это заболевание в основном передается человеку через укусы комаров.

- В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но профилактика этого заболевания заслуживает особого внимания в связи с вероятностью развития серьезных неврологических нарушений (энцефалит (воспаление головного мозга), менингит(воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг)), а также летальных исходов, - сообщили в управлении.

Инкубационный период длиться от двух дней до недели, но может продолжаться и дольше у людей с ослабленным иммунитетом. У некоторых инфицированных развивается лихорадка - фебрильная болезнь.

При этой болезни наблюдается головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь. Большинство людей с этим типом вируса Западного Нила полностью выздоравливают, но усталость и слабость могут продолжаться неделями или месяцами.

Специалисты сообщают, что самый эффективный способ избежать заражение вирусом Западного Нила - предотвратить укусы комаров. Защититься от них помогут репелленты и москитные сетки. В помещениях, в случае возникновения угрозы нападения насекомых, предпочтительно использовать кондиционер. В частном секторе емкости с водой советуют накрывать, чтобы в них не размножались комары.



