Общество

В Камышине чиновникам придется восстановить особняк Якова Шнайдера

Общество 03.07.2023 16:31
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03.07.2023 16:31


В Волгоградской области по требованию прокуратуры чиновники города Камышина будут вынуждены принять меры по сохранению для последующих поколений объекта культурного наследия «Дом Якова Шнайдера». Необходимость составлять проект реставрации здания и проведения работ администрация города оспаривала в суде. На сторону прокуратуры встал Волгоградский областной суд. 

– Основанием для обращения в суд первой инстанции Камышинской городской прокуратурой послужили материалы проверки, в ходе которой установлен факт ненадлежащего технического состояния указанного объекта культурного наследия, включенного в объект культурного наследия регионального значения «Исторический центр города Камышина», – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Так, при осмотре исторического здания выявлены многочисленные разрушения кирпичной кладки на фасаде, местами между кирпичами отсутствует цемент, также разрушены отдельные основания балконов, а декоративная решетка, ведущая во двор, деформирована. 

– Указанные нарушения представляют угрозу для неопределенного круга лиц, а также могут повлечь разрушение  ценнейшего объекта культурного наследия, – пришли к выводу в прокуратуре. 

Камышинский городской суд 27 апреля текущего года удовлетворил иск прокурора о возложении обязанности на администрацию Камышина, ТУ Росимущества по Волгоградской области сохранить объект культурного наследия «Дом Якова Шнайдера». Однако, сообщает Оксана Черединина, ответственные за содержание объекта культурного наследия обжаловали решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Прокуратура, в свою очередь, продолжала настаивать на законности принятого по гражданскому делу судебного акта.

– Волгоградский областной суд разделил позицию прокуратуры, обязав ответчиков в течение 16 месяцев осуществить разработку научно-проектной документации по сохранению объекта «Дом Якова Шнайдера» и провести работы по сохранению данного памятника архитектуры, – сообщает официальный представитель прокуратуры региона. – Исполнение вступившего в законную силу судебного решения взято прокуратурой на контроль.

Для справки. 

По информации Камышинского историко-краеведческого музея, дом 1902 года постройки располагается на улице Октябрьской. Особняк был построен немцем-поселянином Яковом Шнайдеров, выступавшим подрядчиком при заготовке камня на строительстве Рязано-Уральской железной дороги. Позже Шнайдер занимался торговлей дровами, в которых нуждались в те времена жители города, близлежащих сел и хуторов, заводы, мануфактуры, фабрики, мастерские, кузни и железная дорога.

Двухэтажный особняк сложен из песчаника и красного керамического кирпича.

– Построенный углом на перекрестке дом Шнайдера до сих пор поражает воображение камышан, служит украшением обеих улиц нашего небольшого провинциального городка, – так рассказывает об объекте культурного наследия старший научный сотрудник камышинского музея Прасковья Соловьева. –  Искусно выложен богатый многостилевой декор: парадные уличные фасады по вертикали членятся междуэтажным поясом с сухариками из пиленого песчаника, их венчают по три аттика (ложных этажа) с аркатурой и фронтонами. Лучковые и прямые оконные проемы украшены полуколоннами, пилястрами и сандриками. На балконах – ажурные кованые ограждения.

Интересно, что дом не имеет земельного участка, однако есть внутренний дворик, в который можно попасть через проездную арку. На металлических воротах при въезде во двор до сих пор сохранились инициалы хозяина. Также сохранилась монограмма заказчика постройки и на мозаичных полах интерьера.

В начале XX века часть дома, обращенную к Волге, арендовала городская управа и городская дума. В 1922 году, во время голода, в здании находился детский дом, а в 30-е годы прошлого столетия в историческом особняке работала проектная организация по строительству Камышинской плотины «Нижневолжскпроект».

В годы Великой Отечественной войны в доме Шнайдера размещался эвакогоспиталь, в советские времена УВД и ФСБ Камышина. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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