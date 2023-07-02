В Волгоград на следующей неделе придет 35-градусная жара

Общество 02.07.2023 21:04
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02.07.2023 21:04
Изнывающая жара ожидается в Волгограде на следующей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, начиная с понедельника, 3 июля, градус будет постепенно повышаться и к 5 июля столбик термометра достигнет днем отметки в +35 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается. Скорость ветра 7-12 м/с.
В районах Волгоградской области также будет жарко – до +35 днем. 3 июля возможны кратковременные дожди и грозы. Местами кратковременные дожди ожидаются и 4 июля. Ветер ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
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