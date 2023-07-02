Селянина в Волгоградской области осудили за шопинг с фальшивой купюрой





Житель Волгоградской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно за сбыт заведомо поддельной банковской купюры номиналом 1000 рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на Кумылженский районный суд.

В ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина нашел подделку возле продовольственного магазина осенью 2022 года. Он попытался расплатиться такой банкнотой за товар, но продавец отказалась принимать поддельную купюру к оплате. Об этом она сообщила покупателю. Однако селянин предпринял еще несколько попыток отовариться на фальшивую банкноту. В итоге 28 февраля ему удалось купить товар за подделку. В одном из магазинов продавец не увидела, что купюра фальшивая и приняла ее. Сдачу мужчина получил уже настоящими деньгами.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.



