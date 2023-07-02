Общество

В Волгоградской области озвучили состояние пострадавших в аварии детей

Общество 02.07.2023 10:16
0
02.07.2023 10:16


Состояние троих детей, пострадавших в ДТП с мотоциклом в Волгоградской области, средней степени тяжести. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 2 июля, в комитете здравоохранения региона.
- Мальчик 17 лет госпитализирован в хирургическое отделение Октябрьской ЦРБ, состояние средней степени тяжести. Подростки 13 и 15 лет госпитализированы в нейрохирургическое отделение КБ СМП №7, состояние средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.
Напомним, что ДТП произошло 1 июля около 22.00 на улице Центральная в рабочем поселке Октябрьский. По данным МВД региона, 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер» совершил наезд на 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.07.2023 12:41
Общество 02.07.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 11:23
Общество 02.07.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2023 08:40
Общество 02.07.2023 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 21:34
Общество 01.07.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 20:46
Общество 01.07.2023 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 19:27
Общество 01.07.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 19:07
Общество 01.07.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 18:29
Общество 01.07.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 17:41
Общество 01.07.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 16:51
Общество 01.07.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 15:30
Общество 01.07.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 14:14
Общество 01.07.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 12:52
Общество 01.07.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 10:53
Общество 01.07.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 09:57
Общество 01.07.2023 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:41
Массовый отлов собак в Волгоградской области доверят НКОСмотреть фотографии
12:11
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Процесс пошел: «Яндекс Карты» обозначили платные парковки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с москитной сеткой из окнаСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области озвучили состояние пострадавших в аварии детейСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил девушку за рулем иномаркиСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом трое детей пострадали в ДТП с мотоцикломСмотреть фотографии
08:40
Гидрометцентр предупредил о четырех опасностях погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
Под Волгоградом хранителя пороха осудили к 6 годам колонииСмотреть фотографии
07:18
Стелла Вартанян: «Мы хотим вернуть «Динамо» на вершину российского гандбола»Смотреть фотографии
21:34
Под Волгоградом вдове мобилизованного Евгения Малькова вручили орден МужестваСмотреть фотографии
20:46
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области 2 июля пройдут ливни и грозыСмотреть фотографии
19:27
В Дубовке к выпускникам школ приплыла яхта с алыми парусамиСмотреть фотографии
19:07
«Мы проиграли все суды»: воюющим на СВО казакам из Михайловки отказали в пересмотре денежного содержанияСмотреть фотографии
18:29
В Волгоградской области отметили День ветеранов боевых действий до принятия законаСмотреть фотографии
17:41
Медики Михайловской ЦРБ пожаловались на добровольно-принудительные взносы на СВОСмотреть фотографии
16:51
«Осенью будет конец»: в Котово после дождя стекла отремонтированная дорогаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде суд обязал автосервис выплатить 6 миллионов за испорченный «Mercedes»Смотреть фотографии
14:14
Казак-доброволец Алексей Коробёнков из Михайловки погиб на СВОСмотреть фотографии
13:14
Суд в Волгограде арестовал на 15 суток парочку за секс на Аллее ГероевСмотреть фотографии
12:52
На реке Ахтуба под Волгоградом стартовал фестиваль воды и пескаСмотреть фотографии
11:53
Работа будет: стали известны зарплаты директоров центров занятости Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области от саранчи обработали 6 тысяч га земельСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом освятили больницу после избиения пациентаСмотреть фотографии
09:25
Росстат: в Волгоградской области миграционный отток населения снизился до 1132 человекСмотреть фотографии
09:10
В Волжском во дворе многоэтажки электросамокат сбил с ног 48-летнюю женщинуСмотреть фотографии
08:44
РПН ищет в водоемах Волгоградской области холеруСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом разыскивают пенсионера с синякамиСмотреть фотографии
21:21
Средняя зарплата в Волгоградской области в 2022 году превысила 44 тысячи рублейСмотреть фотографии
20:31
«За кого вы нас держите?»: в Котово из кранов льется глиняный растворСмотреть фотографииCмотреть видео
 