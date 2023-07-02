Общество 02.07.2023 10:16
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02.07.2023 10:16
Состояние троих детей, пострадавших в ДТП с мотоциклом в Волгоградской области, средней степени тяжести. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 2 июля, в комитете здравоохранения региона.
- Мальчик 17 лет госпитализирован в хирургическое отделение Октябрьской ЦРБ, состояние средней степени тяжести. Подростки 13 и 15 лет госпитализированы в нейрохирургическое отделение КБ СМП №7, состояние средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.
Напомним, что ДТП произошло 1 июля около 22.00 на улице Центральная в рабочем поселке Октябрьский. По данным МВД региона, 15-летний водитель мотоцикла «Рейсер» совершил наезд на 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка.
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