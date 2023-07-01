Медики Михайловской ЦРБ пожаловались на добровольно-принудительные взносы на СВО





Медики Михайловской ЦРБ Волгоградской области пожаловались на то, что руководство учреждения здравоохранения принуждает их отчислять с каждой зарплаты определенную сумму в поддержку СВО. Как рассказали V102.RU медработники, сотрудникам больницы раздали бланки заявлений о добровольном отчислении части получки. Медики Михайловской ЦРБ Волгоградской области пожаловались на то, что руководство учреждения здравоохранения принуждает их отчислять с каждой зарплаты определенную сумму в поддержку СВО. Как рассказали V102.RU медработники, сотрудникам больницы раздали бланки заявлений о добровольном отчислении части получки.

- Санитарки должны по 100 рублей перечислять, средний медперсонал и врачи – от 200 и более, - утверждают сотрудники. – У кого маленькая зарплата, хотели было отказаться. Но им сказали, что тогда придется разговаривать с главным врачом. Некоторые испугались, что их уволят, и подписали заявления.Редакция V102.RU попросила прокомментировать данную ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.- Конечно, поддержка наших военнослужащих в период специальной военной операции – очень значимая инициатива Михайловской ЦРБ, - приводят в облкомздраве слова главного врача больницы Вячеслава Буянова. – Однако это мероприятие исключительно добровольное. Об этом говорит даже то, что переводят средства не все сотрудники, а только желающие.