



Дзержинский суд Волгограда взыскал в пользу владельца элитной иномарки крупную сумму за некачественное оказание услуг по ремонту транспортного средства. Как сообщили V102.RU в суде, в октябре 2020 года мужчина обратился в автосервис ООО «А.» (название фирмы не сообщается – прим. ред. ИА «Высота 102») для осмотра «Mercedes» в связи с течью технических жидкостей. Дзержинский суд Волгограда взыскал в пользу владельца элитной иномарки крупную сумму за некачественное оказание услуг по ремонту транспортного средства. Как сообщили V102.RU в суде, в октябре 2020 года мужчина обратился в автосервис ООО «А.» (название фирмы не сообщается – прим. ред. ИА «Высота 102») для осмотра «Mercedes» в связи с течью технических жидкостей.

Спустя несколько дней, после проведенных ремонтных работ, мужчина вновь вынужден был вернуться в автосервис из-за постороннего механического стука в двигателе внутреннего сгорания. После проведения диагностики неисправностей сервисный центр авторизированного технического обслуживания подтвердил данный дефект.Посчитав, что дефект двигателя имеет производственную природу, в феврале 2021 года волгоградец обратился в Советский районный суд Волгограда с исковым заявлением об обязании АО «Mercedes Benz Rus» устранить неисправности в транспортном средстве. Суд назначил экспертизу, которая доказала, что недостатки и дефекты явились результатом и последствиями действий лиц, проводивших ремонт транспортного средства с грубейшими нарушениями технологии производства, что и привело к неисправности двигателя.Учитывая, что данные обстоятельства были установлены в решении Советского районного суда Волгограда, в октябре 2021 года волгоградец обратился в автосервис ООО «А.» с досудебным требованием о возмещении расходов на устранение недостатков выполненной работы. Однако в фирме проигнорировали обращение владельца испорченной машины. Тогда через год волгоградец направил иск в Дзержинский районный суд с аналогичным требованием.Решением районного суда в пользу волгоградца взысканы стоимость устранения недостатка автомобиля в сумме 4 154 400 рублей, стоимость оплаченных ремонтных работ в сумме 94 627 рублей 01 копейка, неустойка в размере 94 627 рублей 01 копейка, а также штраф в сумме 2 171 827 рублей 01 копейка. Таким образом, автосервис должен будет выплатить более 6 миллионов рублей.