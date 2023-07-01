Общество

В Волгограде суд обязал автосервис выплатить 6 миллионов за испорченный «Mercedes»

Общество 01.07.2023 15:30
0
01.07.2023 15:30


Дзержинский суд Волгограда взыскал в пользу владельца элитной иномарки крупную сумму за некачественное оказание услуг по ремонту транспортного средства. Как сообщили V102.RU в суде, в октябре 2020 года мужчина обратился в автосервис ООО «А.» (название фирмы не сообщается – прим. ред. ИА «Высота 102»)  для осмотра «Mercedes» в связи с течью технических жидкостей.
Спустя несколько дней, после проведенных ремонтных работ, мужчина вновь вынужден был вернуться в автосервис из-за постороннего механического стука в двигателе внутреннего сгорания. После проведения диагностики неисправностей сервисный центр авторизированного технического обслуживания подтвердил данный дефект.
Посчитав, что дефект двигателя имеет производственную природу, в феврале 2021 года волгоградец обратился в Советский районный суд Волгограда с исковым заявлением об обязании АО «Mercedes Benz Rus» устранить неисправности в транспортном средстве. Суд назначил экспертизу, которая доказала, что недостатки и дефекты явились результатом и последствиями действий лиц, проводивших ремонт транспортного средства с грубейшими нарушениями технологии производства, что и привело к неисправности двигателя.
Учитывая, что данные обстоятельства были установлены в решении Советского районного суда Волгограда, в октябре 2021 года волгоградец обратился в автосервис ООО «А.» с досудебным требованием о возмещении расходов на устранение недостатков выполненной работы. Однако в фирме проигнорировали обращение владельца испорченной машины. Тогда через год волгоградец направил иск в Дзержинский районный суд с аналогичным требованием.
Решением районного суда  в пользу волгоградца взысканы стоимость устранения недостатка автомобиля в сумме 4 154 400 рублей, стоимость оплаченных ремонтных работ в сумме 94 627 рублей 01 копейка, неустойка в размере 94 627 рублей 01 копейка, а также штраф в сумме 2 171 827 рублей 01 копейка. Таким образом, автосервис должен будет выплатить более 6 миллионов рублей.
 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.07.2023 19:27
Общество 01.07.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 19:07
Общество 01.07.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 18:29
Общество 01.07.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 17:41
Общество 01.07.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 16:51
Общество 01.07.2023 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 14:14
Общество 01.07.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 12:52
Общество 01.07.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 10:53
Общество 01.07.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 09:57
Общество 01.07.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 09:25
Общество 01.07.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2023 08:44
Общество 01.07.2023 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 17:14
Общество 30.06.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 17:03
Общество 30.06.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 16:22
Общество 30.06.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2023 15:17
Общество 30.06.2023 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:27
В Дубовке к выпускникам школ приплыла яхта с алыми парусамиСмотреть фотографии
19:07
«Мы проиграли все суды»: воюющим на СВО казакам из Михайловки отказали в пересмотре денежного содержанияСмотреть фотографии
18:29
В Волгоградской области отметили День ветеранов боевых действий до принятия законаСмотреть фотографии
17:41
Медики Михайловской ЦРБ пожаловались на добровольно-принудительные взносы на СВОСмотреть фотографии
16:51
«Осенью будет конец»: в Котово после дождя стекла отремонтированная дорогаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде суд обязал автосервис выплатить 6 миллионов за испорченный «Mercedes»Смотреть фотографии
14:14
Казак-доброволец Алексей Коробёнков из Михайловки погиб на СВОСмотреть фотографии
13:14
Суд в Волгограде арестовал на 15 суток парочку за секс на Аллее ГероевСмотреть фотографии
12:52
На реке Ахтуба под Волгоградом стартовал фестиваль воды и пескаСмотреть фотографии
11:53
Работа будет: стали известны зарплаты директоров центров занятости Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области от саранчи обработали 6 тысяч га земельСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом освятили больницу после избиения пациентаСмотреть фотографии
09:25
Росстат: в Волгоградской области миграционный отток населения снизился до 1132 человекСмотреть фотографии
09:10
В Волжском во дворе многоэтажки электросамокат сбил с ног 48-летнюю женщинуСмотреть фотографии
08:44
РПН ищет в водоемах Волгоградской области холеруСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом разыскивают пенсионера с синякамиСмотреть фотографии
21:21
Средняя зарплата в Волгоградской области в 2022 году превысила 44 тысячи рублейСмотреть фотографии
20:31
«За кого вы нас держите?»: в Котово из кранов льется глиняный растворСмотреть фотографииCмотреть видео
19:53
На Центральной набережной в Волгограде электросамокаты сбили двоих человекСмотреть фотографии
18:39
Контуженый Мелконян в суде назвал журналистов Волгограда скотамиСмотреть фотографии
17:14
«Они бы прожили недолго»: в приюте МБУ «Северное» Волгограда спасают дворняг с онкологиейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Россельхозбанк в Волгограде приступил к продаже наличных юанейСмотреть фотографии
17:03
«Третий день пустой холодильник»: в зооцентре «Дино» в Волгограде закончилась еда для хищниковСмотреть фотографии
16:22
«Будут КПП и шлагбаумы»: в Волгоградской области продлили запрет на въезд в леса до 22 июляСмотреть фотографии
15:17
Камышанин Александр Мишенин погиб при исполнении воинского долга на УкраинеСмотреть фотографии
15:02
Регоператор подготовил памятку, что можно и нельзя выбрасывать в мусорные бакиСмотреть фотографии
14:09
В театре «Царицынская опера» готовятся к закрытию XIX театрального сезонаСмотреть фотографии
14:05
Главу Краснослободска Семилетова оштрафовали за медленную работу подчиненныхСмотреть фотографии
13:44
В Камышине скончался 9-летний пассажир «запорожца», пострадавший в лобовом ДТПСмотреть фотографии
13:22
Дагестанец устроил себе в Волгограде беспечную жизнь на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
 