В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусора

В Астраханской области сегодня, 29 июня, на территории одного из предприятий загорелась огромная мусорная свалка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Астрахань 24», площадь пожара составляет 3000 квадратных метров.

— На месте от МЧС работают шесть единиц техники и 21 человек. От ГКУ «Волгоспас» — две единицы техники и восемь человек. От пожарного поезда — одна единица техники и восемь человек, — передает «Астрахань24».

В ГУ МЧС России по Астраханской области пояснили, что сигнал о возгорании мусора в Наримановском районе по улице Железнодорожной, 1В поступил в 16.07 (15.07 мск). Предварительная причина пожара устанавливается.

По словам очевидцев, пожар произошел в районе станции Трусово. По не подтвержденной официально информации, отходы могли поджечь специально, чтобы списать лишний непереработанный мусор.

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

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