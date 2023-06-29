



Сотрудники волгоградского металлургического завода выпустили 30 тысяч мальков ценного вида рыбы в Волжско-Каспийский бассейн.

Закупленных предприятием мальков в рамках экологического проекта «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» в течение месяца выращивали специалисты Волгоградского осетрового рыбоводного завода в специальных выростных прудах, где они набирали определенную массу. Когда условия для их адаптации стали наиболее благоприятными, молодь весом в два грамма начали переселять в водоем.

– Участие в таком значимом экопроекте – возможность внести свой вклад в сохранение и восстановление водных биоресурсов, повысить уровень экологической культуры среди заводчан и сформировать бережное отношение к природе собственным примером, – подчеркнул управляющий директор Константин Волков. – «Красный Октябрь» впервые проводит акцию по выпуску мальков осетра, но я уверен, что это мероприятие станет традиционным.



