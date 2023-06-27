В Волгоградской области на двое суток из-за резкого ухудшения погоды введен оранжевый уровень опасности. Как сообщает V102.RU, в регионе ожидаются шторм и сильные дожди с грозами.

— До 11.00 четверга, 29 июня, действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в отдельных центральных районах Волгоградской области — 5 класс горимости леса (опасное явление). В отдельных южных районах и местами на северо-западе области — 4 класс горимости леса (неблагоприятное явление), — пояснили информагентству в Гидрометцентре России.

Синоптики уточнили, что также до 11.00 четверга, 29 июня, возможно усиление ветра при грозах до 20 м/с.

— До 13.00 среды, 28 июня, по в отдельных районах области прогнозируются сильные дожди. До 11.00 четверга, 29 июня, действует предупреждение о грозах, — добавили пргнозисты.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»