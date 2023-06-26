Второй молодежный фест #ТриЧетыре собрал 450 тыс. гостей и участников

Сегодня, 26 июня, губернатор Волгоградской области подвел итоги второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который, напомним, проходил в Волгограде в минувшие пятницу и субботу. Как было озвучено на оперативном совещании, мероприятие посетили 450 тысяч гостей и участников из Волгоградской области, других регионов России, в том числе с Донбасса, Новороссии, Крыма, Севастополя.

– 23 и 24 июня 450 тысяч человек приняли участие в спортивных, творческих, образовательных и развлекательных мероприятиях, – проинформировал Андрей Бочаров. – Уже сейчас можно сказать, что наш ежегодный фестиваль является важной частью региональной молодежной политики и становится узнаваемым не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны.

Андрей Бочаров поблагодарил организаторов, партнеров феста, сотрудников правоохранительных и силовых органов, медиков, волонтеров за вклад в подготовку и проведение фестиваля.

В ходе совещания губернатор также поставил задачу подготовить и в ближайшее время провести совещание с участием губернатора по итогам проведения волгоградского молодёжного фестиваля-2023 и рассмотреть возможность привлечения волгоградской молодежи к реализации проектов развития региона.