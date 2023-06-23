Погибшего в СВО мобилизованного дальнобойщика из Волгоградской области удостоили ордена Мужества

В Волгоградской области матери погибшего в ходе спецоперации мобилизованного Алексея Кириченко передали орден Мужества. Как сообщает V102.RU, об этом написал в своем Telegram-канале глава Фролово Василий Данков.

— Орден Мужества посмертно присвоен 32-летнему мобилизованному Алексею Кириченко. Вместе с военкомом Александром Мухиным вручил награду его маме Галине Ивановне, — сообщил чиновник. — Был мобилизован 26 сентября 2022 года. Погиб 11 февраля 2023 года. Мы гордимся его мужеством. Вечная память герою!

Данков уточнил, что Кириченко родился во Фролово. После окончания школы № 5 продолжил обучение в профессиональном училище № 5. Устроился водителем-дальнобойщиком, перевозил грузы ООО «Донской электрометаллургический завод».

Известно, что в зоне СВО наш земляк стоял на должности старшего механика-водителя. У погибшего мобилизованного остались родители и супруга.

Фото: Василий Данков / t.me

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