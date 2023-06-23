Общество

Чиновников в Волгоградской области заставят прекратить прыжки в длину через ямы

Общество 23.06.2023 10:44
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23.06.2023 10:44


В Дубовском районе Волгоградской области на администрацию Лозновского сельского поселения через суд возложили обязанность спасти пешеходов от ненужных прыжков через ямы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, прокурор Дубовского района усмотрел нарушения в обустройстве мостового перехода. 

— Прокуратура Дубовского района Волгоградской области провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Установлено, что на мостовом переходе участка автомобильной дороги с твердым покрытием между улицами Октябрьской и Московской в селе Лозное отсутствует тротуар и удерживающее пешеходное ограждение. 


В прокуратуре уточнили, что состояние перехода создает угрозу жизни и здоровью пешеходов. В суд предъявлен иск к администрации Лозновского сельского поселения о возложении обязанности обустроить мостовой переход тротуаром и удерживающим пешеходным ограждением в соответствии ГОСТом.

Сообщается, что иск прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Прокуратура берет на контроль исполнение судебного решения. На фотографиях, предоставленных прокуратурой, отчетливо различается частично обрушенный переход через балку. Получается, что люди должны идти либо по дороге, либо осваивать прыжки в длину на свой страх и риск.  

Согласно открытым данным, Лозновское сельское поселение возглавляет Светлана Пузанова. На своем посту уроженка Новосибирской области пребывает с 2017 года. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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