В Центральном районе Волгограда вечером 22 июня вагон скоростного трамвая сняли с линии из-за подозрительного пакета в салоне. По информации ИА «Высота 102», на улицу Землянского был вызван наряд полиции.

– Около 19.00 один из вагонов СТ сошел с линии и «припарковался» на разворотном кольце, не доезжая станции «Европа Сити Молл». Рядом находился полицейский автомобиль, сотрудники МВД в присутствии кондуктора и вагоновожатой заполняли какие-то бумаги, – сообщили читатели ИА «Высота 102».





Как пояснили информагентству в мэрии Волгограда, причиной вынужденного простоя скоростного трамвая стал пакет, забытый одним из пассажиров в салоне.

– На движение трамваев инцидент не повлиял, – пояснили в администрации. – Оставивший пакет мужчина вернулся за ним.

Фото: ИА «Высота 102»