Общество

Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде

Общество 21.06.2023 14:34
0
21.06.2023 14:34


Администрация Волгограда 21 июня озвучила программу второго масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», официальные мероприятия в рамках феста стартуют 22 июня – волгоградцы и гости города примут участие в памятном автопробеге. По окончании третьего дня на набережной Волгограда состоится красочный фейерверк. 

22 июня

В этот день в Волгограде пройдет молодежная акция, посвященная Дню памяти и скорби. Организаторы сообщают, что участники форума #ТриЧетыре примут участие в возложении цветов к памятникам и в шествии. На набережной Волгограда пройдет мультимедийная инсталляция «БК-31». 

Маршрут следования колонны во время шествия: Аллея Героев – ул. Чуйкова – верхняя терраса наб. 62-ой Армии – Пропилеи – Волгоградский музыкальный театр – ул. Чуйкова (пешеходная зона) – пешеходный мост – Амфитеатр – БК-31.

Старт колонны состоится в 19.30 на Аллее Героев, завершится шествие в 21.30. 

23 июня 

В пятницу, 23 июня, состоится открытие молодежного фестиваля. Основные мероприятия будут проходить на Центральной набережной Волгограда: 

10.00 – 10.30 – Открытие Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – главная сцена.

10.00 – 16.00 – Всероссийская ярмарка трудоустройства в амфитеатре. 

10.00 – 13.00 – Соревновательная программа. Место – стадиона физакадемии (ВГАФК).

11.00 – 18.00 – Соревновательная программа. Место – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). 

11.00 – 18.00 – Соревновательная программа. Место – Точка кипения (ВолгГТУ). 

11.00 – 18.30 – Соревновательная программа. Место – набережная Волгограда. 

12.00 – 18.00 – Соревновательная программа. Место – стадион «Волгоград Арена». 

19.00 – 22.30 – Праздничный концерт с выступлением приглашенных популярных российских артистов. Место – главная сцена. 

24 июня 

09.30 – 11.00 – Награждение участников по итогам соревновательной программы Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – набережная Волгограда. 

11.00 – 18.30 – Военно-спортивные игры. Место – Центральный парк культуры и отдыха. 

11.00 – 18.30 – Казачья станица. Место – Центральный парк культуры и отдыха. 

11.00 – 18.30 – Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в рамках Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – исторический парк «Россия – Моя История».

11.00 – 18.30 – Досуговая программа по 6 тематическим блокам

17.00 – 18.00 – Бал выпускников. Место – амфитеатр. 

19.00 – 20.00 – Закрытие Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – набережная Волгограда. 

19.00 – 22.30 – Концерт с выступлением приглашенных популярных российских артистов. Место – главная сцена (нижняя терраса набережной Волгограда). 

22.30 – Фейрверк. 

Фото: fest34.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.06.2023 14:36
Общество 21.06.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 12:09
Общество 21.06.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 10:24
Общество 21.06.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 09:45
Общество 21.06.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2023 09:18
Общество 21.06.2023 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 20:40
Общество 20.06.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 17:47
Общество 20.06.2023 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 15:13
Общество 20.06.2023 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 13:50
Общество 20.06.2023 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.06.2023 12:54
Общество 20.06.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2023 11:33
Общество 20.06.2023 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.06.2023 10:04
Общество 20.06.2023 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.06.2023 09:49
Общество 20.06.2023 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.06.2023 21:54
Общество 19.06.2023 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2023 21:35
Общество 19.06.2023 21:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
Волгоградские полицейские 21 июня зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:34
Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом бывший зэк отобрал телефон у 8-летней девочкиСмотреть фотографии
13:35
Лотосы и верблюды: билайн ускорил мобильный интернет на трассе «Элиста-Волгоград»Смотреть фотографии
13:34
Выборы депутатов Волгоградской гордумы назначили на 10 сентябряСмотреть фотографии
13:29
Пожизненный срок грозит таксисту по делу об убийстве беременной волгоградкиСмотреть фотографии
12:30
«Ради комфорта горожан»: депутаты Волгоградской гордумы проголосовали за платные парковкиСмотреть фотографии
12:09
Вечером 21 июня остановка на Мамаевом кургане в Волгограде станет транзитнойСмотреть фотографии
12:08
Избивавшая племянника тетя-садистка пойдет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Андрей Бочаров назвал срок открытия строящейся трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области за сутки погибли три пешеходаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области ищут пропавшего в прошлом году 61-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области пассажирский поезд врезался в автомобильСмотреть фотографии
09:45
Центр гигиены в Волгограде обязали снизить запредельные расценки на услугиСмотреть фотографии
09:36
Слетели ботинки. На видео попал смертельный наезд на инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным похолодает до +4 °ССмотреть фотографии
09:13
«На все 10 минут»: депутаты Волгоградской гордумы утвердят положение о платных парковкахСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде ФСБ накрыла нарколабораторию на даче супружеской парыСмотреть фотографии
08:30
«Оторвал ногу и скрылся»: в Волгограде нашли убежавшего с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
07:58
Волгоградцам предлагают работу в Индонезии и Китае за треть миллионаСмотреть фотографии
21:58
За гибель пешехода в Волгограде водителю снегоуборочной машины дали 5 летСмотреть фотографии
20:46
Водитель такси сбил женщину на ул. Академической в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
Депутаты Волгоградской облдумы разрешат себе заседать дистанционноСмотреть фотографии
19:52
Двенадцати участникам спецоперации в Волгограде вручили госнаградыСмотреть фотографии
19:27
Госдума освободила от уголовной ответственности участников СВО: читаем новый законСмотреть фотографии
19:25
Волгоградца отправили на полгода в колонию после резких телодвижений в сторону полицейскогоСмотреть фотографии
18:35
Четырехлетнюю девочку экстренно доставили из Котово в Волгоград санавиациейСмотреть фотографии
17:47
Волгоградская ГИБДД назвала 15 роковых участков федеральных дорог в регионе: списокСмотреть фотографии
17:19
В Волжском назвали дату выборов депутатов гордумыСмотреть фотографии
17:16
Дети участников СВО получили право первоочередного зачисления в детсадыСмотреть фотографии
 