Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде

Администрация Волгограда 21 июня озвучила программу второго масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», официальные мероприятия в рамках феста стартуют 22 июня – волгоградцы и гости города примут участие в памятном автопробеге. По окончании третьего дня на набережной Волгограда состоится красочный фейерверк.

22 июня

В этот день в Волгограде пройдет молодежная акция, посвященная Дню памяти и скорби. Организаторы сообщают, что участники форума #ТриЧетыре примут участие в возложении цветов к памятникам и в шествии. На набережной Волгограда пройдет мультимедийная инсталляция «БК-31».

Маршрут следования колонны во время шествия: Аллея Героев – ул. Чуйкова – верхняя терраса наб. 62-ой Армии – Пропилеи – Волгоградский музыкальный театр – ул. Чуйкова (пешеходная зона) – пешеходный мост – Амфитеатр – БК-31.

Старт колонны состоится в 19.30 на Аллее Героев, завершится шествие в 21.30.

23 июня

В пятницу, 23 июня, состоится открытие молодежного фестиваля. Основные мероприятия будут проходить на Центральной набережной Волгограда:

10.00 – 10.30 – Открытие Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – главная сцена.

10.00 – 16.00 – Всероссийская ярмарка трудоустройства в амфитеатре.

10.00 – 13.00 – Соревновательная программа. Место – стадиона физакадемии (ВГАФК).

11.00 – 18.00 – Соревновательная программа. Место – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО).

11.00 – 18.00 – Соревновательная программа. Место – Точка кипения (ВолгГТУ).

11.00 – 18.30 – Соревновательная программа. Место – набережная Волгограда.

12.00 – 18.00 – Соревновательная программа. Место – стадион «Волгоград Арена».

19.00 – 22.30 – Праздничный концерт с выступлением приглашенных популярных российских артистов. Место – главная сцена.

24 июня

09.30 – 11.00 – Награждение участников по итогам соревновательной программы Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – набережная Волгограда.

11.00 – 18.30 – Военно-спортивные игры. Место – Центральный парк культуры и отдыха.

11.00 – 18.30 – Казачья станица. Место – Центральный парк культуры и отдыха.

11.00 – 18.30 – Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в рамках Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – исторический парк «Россия – Моя История».

11.00 – 18.30 – Досуговая программа по 6 тематическим блокам

17.00 – 18.00 – Бал выпускников. Место – амфитеатр.

19.00 – 20.00 – Закрытие Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Место – набережная Волгограда.

19.00 – 22.30 – Концерт с выступлением приглашенных популярных российских артистов. Место – главная сцена (нижняя терраса набережной Волгограда).

22.30 – Фейрверк.

Фото: fest34.ru