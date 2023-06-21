Общество

ЦГМС: в Волгоградской области к выходным похолодает до +4 °С

Общество 21.06.2023 09:18
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21.06.2023 09:18


В Волгоградской области синоптики прогнозируют очередное похолодание. Как сообщает V102.RU, к выходным столбики термометров опустятся до +4 градусов. 

— В четверг, 22 июня, в регионе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью по области +9...+14 °С, при прояснении до +4 °С, в дневные часы воздух прогреется до +20...+25 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — К пятнице, 23 июня, также без осадков с юго-западным ветром 8-13 м/с. В ночной период +9...+14 °С, при прояснении до +4 °С, днем +25...+30 °С.

В Волгограде завтра облачно и сухо. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. В ночные часы в городе-герое +11...+13 °С, после обеда +22...+24 °С.

— В пятницу, 23 июня, в областной столице сильные осадки маловероятны. Ветер юго-западного направления. Его скорость не превысит 13 м/с. В ночной период +12...+14 °С, в дневные часы до +27...+29 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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