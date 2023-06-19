Фото группы "Лиза Алерт" в Волгограде VK.com
Общество 19.06.2023 21:08
0
19.06.2023 21:08
Фото группы "Лиза Алерт" в Волгограде VK.com
Волонтерам удалось найти живой пропавшую пенсионерку из поселка Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области. Как стало известно V102.RU, 65-летняя Светлана Н. страдала потерей памяти. Между тем, после объявления поиска потерявшуюся женщину видели в разных местах – в Дзержинском районе и в Средней Ахтубе. По всей видимости, она безо всякой цели перемещалась по области.Напомним, Светлана Н., одетая в красный халат и красные шлепанцы, пропала 15 июня. Семья пенсионерки уже поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных за участие в поиске.
Фото группы "Лиза Алерт" в Волгограде VK.com
В Волгоградскую область возвращаются дожди и грозы19.06.2023 21:54
Общество 19.06.2023 21:54
Группа «Бандэрос» выступит в Волгограде 24 июня на молодежном фестивале19.06.2023 21:35
Общество 19.06.2023 21:35
Бесплатные занятия йогой два раза в неделю будут проходить в волгоградском ЦПКиО19.06.2023 20:47
Общество 19.06.2023 20:47
На севере Волгограда вагон СТ при развороте сошел с рельсов19.06.2023 20:37
Общество 19.06.2023 20:37
Утонувшие в мусоре площадки взялись разгребать коммунальщики Волгограда19.06.2023 19:44
Общество 19.06.2023 19:44
В Волгограде на Тулака высадился десант рабочих с водолазами19.06.2023 18:50
Общество 19.06.2023 18:50
Тракторный завод Волгограда продолжит работу после оптимизации АО19.06.2023 18:20
Общество 19.06.2023 18:20
В Волгограде оборудуют пляж возле ЦПКиО, но РПН может запретить лезть в воду19.06.2023 18:10
Общество 19.06.2023 18:10
С жителя Камышина УК требовала 10 тысяч в месяц за горячую воду19.06.2023 17:34
Общество 19.06.2023 17:34
На стыке ул. Землянского и Нулевой продольной в Волгограде появится полоса для разгона19.06.2023 17:31
Общество 19.06.2023 17:31
Суд обязал мэрию Волгограда изолировать агрессивных бездомных собак19.06.2023 16:43
Общество 19.06.2023 16:43
Волгоградские врачи обследуют пострадавшего в ДТП с электросамокатом подростка19.06.2023 16:25
Общество 19.06.2023 16:25
В Волгограде мусорная свалка «уехала» на проезжую часть19.06.2023 16:23
Общество 19.06.2023 16:23
Волгоградцы не попадут на Мамаев курган вечером 21 июня19.06.2023 13:48
Общество 19.06.2023 13:48
Коммунист вселил надежду волгоградцам на перевод стрелок19.06.2023 12:41
Общество 19.06.2023 12:41