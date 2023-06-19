Тракторный завод Волгограда продолжит работу после оптимизации АО





Банкротство АО «Территория промышленного развития «ВгТЗ» не отразится на работе Волгоградского тракторного завода, о котором стало известно сегодня, 19 июня. Как сообщили V102.RU в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, АО «Территория промышленного развития «ВгТЗ» (АО ТПР «ВгТЗ»), созданное в 2003 году, не задействовано в производственной деятельности Волгоградского тракторного завода, который входит в структуру ПАО «Курганмашзавод» и продолжает работу. Предприятие в настоящее время загружено на 100%.

– АО «ТПР «ВгТЗ» никогда не вело производственную деятельность, а занималось коммунальным обеспечением. Однако и эту функцию организация не выполняет уже с 2010 года. Единственным акционером АО «Территория промышленного развития «ВгТЗ» является ПАО «Курганмашзавод». Решение учредителя о добровольной ликвидации юрлица было принято в связи с оптимизацией имущественного комплекса, – пояснили в ведомстве.

О банкротстве АО «Территория промышленного развития «ВгТЗ» сегодня сообщили в арбитражном суде Волгоградской области. Кредиторская задолженность акционерного