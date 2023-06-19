На рынке в Михайловке за 2 месяца сгорели три фуры

Происшествия 19.06.2023 12:59
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19.06.2023 12:59
В Михайловке Волгоградской области накануне, 18 июня, сгорела фура. Как сообщили V102.RU очевидцы, происшествие случилось на придорожном Рижском рынке. Огонь охватил грузовик с прицепом и нанес серьезный ущерб транспорту.
В ГУ МЧС по Волгоградской области V102.RU факт возгорания фуры подтвердили.
Между тем, напомним, за последние два месяца это уже третий пожар на стоянке Рижского рынка. Напомним, 29 апреля здесь загорелись две фуры. Один из водителей получил серьезные ожоги.
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