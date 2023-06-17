Райцентру под Волгоградом дали воду

Общество 17.06.2023 13:41
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17.06.2023 13:41
В Светлом Яре Волгоградской области устранили аварию на питьевом водопроводе. Об этом сообщили V102.RU в районной администрации и отчитались о восстановлении холодного водоснабжения.Напомним, о порыве на питьевом водопроводе в райцентре стало известно сегодня, 17 июня. С 9-00 ч. в Светлом Яре начались работы по ремонту сетей с отключением водоснабжения.
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