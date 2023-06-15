Родным одиннадцати погибших на СВО героев в Волгограде передали ордена Мужества

В музее-панораме «Сталинградская битва» 15 июня прошла церемония передачи орденов Мужества родителям и женам волгоградцев, погибших при исполнении воинского долга на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102» указом президента России Владимира Путина к высокими государственными наградами посмертно отмечены 11 уроженцев и жителей Волгоградской области.
Имена награжденных посмертно:
– лейтенант Архипов Александр Александрович
– ефрейтор Марков Геннадий Сергеевич
– рядовой Гусейнов Магоммед Азад оглы
– рядовой Ника Сергей Григорьевич
– рядовой Назарян Мартин Гагикович
– рядовой Левшин Александр Владимирович
– рядовой Спесивцев Алексей Юрьевич
– рядовой Пиюков Денис Антонович
– рядовой Гусейнов Эльшад Юсифович
– рядовой Бурамбаев Евгений Пайзуллович
– рядовой Конопатов Александр Петрович
В церемонии передачи орденов принимали участие временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин, председатель регионального комитета по делам национальностей Эдуард Давыдовский.