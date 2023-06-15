Общество

Родным одиннадцати погибших на СВО героев в Волгограде передали ордена Мужества

Общество 15.06.2023 13:01
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15.06.2023 13:01

В музее-панораме «Сталинградская битва» 15 июня прошла церемония передачи орденов Мужества родителям и женам волгоградцев, погибших при исполнении воинского долга на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102» указом президента России Владимира Путина к высокими государственными наградами посмертно отмечены 11 уроженцев и жителей Волгоградской области. 

Имена награжденных посмертно: 

– лейтенант Архипов Александр Александрович

– ефрейтор Марков Геннадий Сергеевич

– рядовой Гусейнов Магоммед Азад оглы 

– рядовой Ника Сергей Григорьевич 

– рядовой Назарян Мартин Гагикович 

– рядовой Левшин Александр Владимирович 

– рядовой Спесивцев Алексей Юрьевич 

– рядовой Пиюков Денис Антонович 

– рядовой Гусейнов Эльшад Юсифович 

– рядовой Бурамбаев Евгений Пайзуллович 

– рядовой Конопатов Александр Петрович 

В церемонии передачи орденов принимали участие временно исполняющий обязанности военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин, председатель регионального комитета по делам национальностей Эдуард Давыдовский. 

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