Владельцы бельгийской овчарки Мия, которая пропала после вчерашнего ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, не теряют надежды найти свою собаку. Как рассказала V102.RU Елена, владелица питомца породы малинуа, собаку перевозили из Симферополя в Саратов, когда произошла авария.

– Мы приобрели ее для разведения, Мию везли из питомника, – пояснила женщина. – Мой муж уже второй день находится там, где произошла авария, с другими помощниками ищет нашу собаку, они расклеивают объявления, разыскивают очевидцев. Представители транспортной компании, которая занималась перевозкой животных, в том числе нашей собаки, заявили нам, что только Мия убежала, а все питомцы живы и на месте. Мы уже не знаем, верить этому или нет. Может быть, от нас скрывают ее гибель.

По словам Елены, на бельгийской овчарке был длинный брезентовый поводок и черный нейлоновый ошейник.

– Мы очень надеемся, что наша собака найдется! Пожалуйста, не пройдите мимо, позвоните нам, если наша собака все-таки жива! – призвала Елена.

Пока же женщине звонят только мошенники, которые пытаются выманить деньги у владельцев животного, обманывая, что собака уже у них.





Напомним, ДТП с участием фургона, который перевозил животных, случилось 13 июня около села Антиповка Дубовского района. Водитель Peugeot Boxer не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущей «Газелью», в результате чего произошло столкновение и два транспортных средства улетели в кювет. В фургоне перевозили собак и лошадей. Кони в состоянии стресса разбежались по округе. По некоторым данным, несколько собак могли погибнуть.