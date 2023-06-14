срок действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющим организациям, которым лицензия была предоставлена до начала 2018 года, был продлён до 1 июня 2023.

В госжилинспекции Волгоградской области провели очередную ревизию управляющих компаний региона. Как сообщили V102.RU сегодня, 14 июня, в ведомстве,