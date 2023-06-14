Общество

В Волгоградской области прекращено действие лицензий 36 УК: полный список

Общество 14.06.2023 19:37
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14.06.2023 19:37


В госжилинспекции Волгоградской области провели очередную ревизию управляющих компаний региона. Как сообщили V102.RU сегодня, 14 июня, в ведомстве, срок действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами управляющим организациям, которым лицензия была предоставлена до начала 2018 года, был продлён до 1 июня 2023.
До конца марта этого года  с заявлением о продлении лицензии в инспекцию должны были обратиться 43 таких организаций. Однако сделали это только 10 УК. По результатам оценки деятельности 7 управляющим организациям продлено действие лицензии на 5 лет, а 3 управляющим организациям в продлении срока действии лицензии отказано.
У 36 управляющих организаций действие лицензии прекращено:
- ООО "УК "ЖКХ АЛДАН" (ИНН 3435301538);
- ООО "УК "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КОТОВО" (ИНН 3453002393);
- ООО "УК "ИНВЕСТ" (ИНН 3435107315);
- ООО УО "ЖКО" (ИНН 3435117754);
- ООО "ЕМКОР-НР" (ИНН 3403028540);
- ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 3435303550);
- ООО "УМНЫЙ ГОРОД" (ИНН 3435128643);
- ООО "ПЖРЭП" (ИНН 3447028227);
- ООО "ДУ" (ИНН 3438007823);
- МУП "УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОЕ" (ИНН 3427007170);
- ООО "ЗАРЕЧЬЕ" (ИНН 3439010145);
- ООО "УК "ЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 3443072779);
- ООО "УК "СИТИЦЕНТР" (ИНН 3444166540);
- ООО "ПЕРВАЯ ЖК" (ИНН3435911981);
- ООО "СТРОИТЕЛЬ" (ИНН 3438005456);
- ООО "ЖИЛКОМХОЗ" (ИНН 343008409);
- МУП ЖКХ "БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКОЕ КХ" (ИНН 3426012811);
- УМП "НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ МПОКХ" (ИНН 3420000270);
- ООО "УК НАДЕЖНЫЙ ДОМ" (ИНН 342117836);
- ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" (ИНН 3460012900);
- ООО "ЭЖК" (ИНН 3459068030);
- ООО "УК "МК" (ИНН 3435124769);
- ООО "БКХ" (ИНН 3409014382);
- ООО "УЮТ-ВОЛГА" (ИНН 3453003608);
- ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 3460065404);
- ООО "УК "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" (ИНН 3459069926);
- МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 3414016000);
- ООО "НАШ РЕГИОН" (ИНН 3460065852);
- ООО "УЖКХ Г. ФРОЛОВО" (ИНН 7704370057);
- ООО "УК "ОАЗИС" (ИНН 3445111984);
- ООО "УЮТ" (ИНН 3453004577);
- ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ" (ИНН 3461059040);
- ООО УК "КИРОВСКИЙ" (ИНН 3461060889);
- ООО "ЖЭУ 5" (ИНН 3443927600);
- ООО "ЖЭУ 14" (ИНН 3443927618);
- ООО "УК "МАЯК" (ИНН 3441029471)
Справка.  На территории Волгоградской области лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами предоставлена 216 управляющим организациям, из которых 174 организаций осуществляют управление многоквартирными домами:
113 организаций в Волгограду;
29 организаций в Волжском;
5 организаций в Камышине;
3 организации в Михайловке;
3 организации во Фролово;
5 организаций в Урюпинске;
16 организаций в муниципальных районах области.

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