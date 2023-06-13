«Лада Гранта» вылетела с трассы Волгоград-Астрахань: пострадал ребенок

В Светлоярском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 12-летний ребенок. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 13 июня, около 13.45 на 1012-м километре автодороги «Волгоград-Астрахань».

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель легковушки не справился с управлением и, протаранив дорожный знак, оказался в кювете.

На месте работают экипажи областной госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.