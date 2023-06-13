Происшествия

«Лада Гранта» вылетела с трассы Волгоград-Астрахань: пострадал ребенок

Происшествия 13.06.2023 17:26
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13.06.2023 17:26

В Светлоярском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 12-летний ребенок. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 13 июня, около 13.45 на 1012-м километре автодороги «Волгоград-Астрахань». 

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель легковушки не справился с управлением и,  протаранив дорожный знак, оказался в кювете. 

На месте работают экипажи областной госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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