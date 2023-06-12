Певица Нюша и блогеры устроили движ в центре Волгограда: фоторепортаж

Общество 12.06.2023 15:35
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12.06.2023 15:35
Всероссийский фестиваль «Блогеры России» проходит в эти минуты на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Как передают корреспонденты V102.RU, посмотреть на своих кумиров пришло много молодежи. Кто-то пытается сфотографироваться с парнями, набравшими большую аудиторию в социальных сетях, а кто-то просто наслаждается общением и с интересом наблюдает за происходящим.
А посмотреть здесь есть на кого. Участниками фестивали стали известные блогеры Роман Каграманов и Тима Акимов, певица Нюша, которая появилась перед волгоградцами в мини шортах и сапогах.
Пока идут автограф-сессии и мастер-классы. Организаторы мероприятия щедро осыпают участников фестиваля подарками – разыгрывают панамки, умные колонки и самокаты.
Напомним, что Роман Каграманов участвовал в телевизионных проектах «Новая звезда» и «Песни-2». Тима Акимов прославился благодаря своему вокалу и каверам на популярные песни.
На нижней террасе Центральной набережной установлено несколько шатров, где каждый может найти что-то интересное для себя. Здесь можно самому собрать украшение, поиграть в настольный теннис и многое другое.
Однако все внимание приковано к сцене, где происходит самое интересное. После розыгрыша призов певица Нюша на радость поклонникам запела, исполнив свои известные хиты.
Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»
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