Певица Нюша и блогеры устроили движ в центре Волгограда: фоторепортаж









Всероссийский фестиваль «Блогеры России» проходит в эти минуты на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Как передают корреспонденты V102.RU, посмотреть на своих кумиров пришло много молодежи. Кто-то пытается сфотографироваться с парнями, набравшими большую аудиторию в социальных сетях, а кто-то просто наслаждается общением и с интересом наблюдает за происходящим.













А посмотреть здесь есть на кого. Участниками фестивали стали известные блогеры Роман Каграманов и Тима Акимов, певица Нюша, которая появилась перед волгоградцами в мини шортах и сапогах.





















Пока идут автограф-сессии и мастер-классы. Организаторы мероприятия щедро осыпают участников фестиваля подарками – разыгрывают панамки, умные колонки и самокаты.













Напомним, что Роман Каграманов участвовал в телевизионных проектах «Новая звезда» и «Песни-2». Тима Акимов прославился благодаря своему вокалу и каверам на популярные песни.





























На нижней террасе Центральной набережной установлено несколько шатров, где каждый может найти что-то интересное для себя. Здесь можно самому собрать украшение, поиграть в настольный теннис и многое другое.





























Однако все внимание приковано к сцене, где происходит самое интересное. После розыгрыша призов певица Нюша на радость поклонникам запела, исполнив свои известные хиты.

























Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



