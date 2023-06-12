«Нужен черпак и спасательный круг»: в Волгоградской области проверяют лодки, катера и яхты

Общество 12.06.2023 08:40
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12.06.2023 08:40
Госинспекторы ГИМС выявляют нарушения правил плавания владельцами маломерных судов в ходе патрулирования акваторий Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном МЧС, в ходе таких патрулей сотрудники ведомства проводят с отдыхающими разъяснительные беседы, а также проверяют, как соблюдаются требования безопасности пассажиров на маломерном судне и правила пользования катерами, яхтами и лодками.
В ведомстве констатируют, что владельцы маломерных судов нарушают правила плавания и пренебрегают установленными требованиями их эксплуатации, что может привести к печальным последствиям. По данным специалистов, чтобы их избежать, нужно строго соблюдать следующие требования:
- нельзя выходить в плавание на неисправном и необорудованном средствами спасания судне;
- перед посадкой в лодку, надо осмотреть её и убедиться в наличии спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива воды;
- посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила;
- садиться на банки (скамейки) нужно равномерно;
- ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с неё;
- не употребляйте спиртных напитков во время отдыха на воде;
- имейте при себе заряженный мобильный телефон;
- запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу.
Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать её к берегу или на мелководье.
При сильном ветре необходимо отказаться от выхода на водоем на маломерном судне до наступления благоприятных погодных условий.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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