Общество

Раненным на СВО волгоградцам привезли 185 кг клубники

Общество 09.06.2023 21:40
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09.06.2023 21:40



В Волгоградский военный госпиталь, где проходят лечение раненные в ходе СВО, передали 185 кг клубники, сообщает V102.RU. По информации областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, витаминный подарок участникам специальной военной операции сделали представители общественных организаций и фермеры.
Собирать ягоду для участников СВО помогали учащиеся МКОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа».
Фото: облкомтерполитики
 

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