Общество 09.06.2023 08:19
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09.06.2023 08:19
Глава СК РФ поручил провести проверку после публикации V102.RU, в которой рассказывалось об ужасных условиях, в которых вынуждена жить жительница Волгограда с двумя детьми. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, и.о. руководителю СУ СК по Волгоградской области Д.Буравцову поручено организовать проверку по данному факту и предоставить доклад о принятом процессуальном решении.Напомним, как сообщало V102.RU, женщина с двумя детьми проживает в невыносимых условиях в аварийном доме №2 по ул. Саушинская, который поражен грибком из-за затопленного подвала и уже разрушается. Соседями семьи давно стали тараканы и крысы, в квартире появилась черная плесень. Женщина сняла жуткую видеоэкскурсию по дому, где вынуждена жить. В мэрии поясняли, что расселение жильцов этого дома должно произойти не позднее 1 декабря 2023 года.
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