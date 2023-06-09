Общество

Быстрыкина шокировали условия проживания волгоградки с детьми в аварийном доме

Общество 09.06.2023 08:19
0
09.06.2023 08:19


Глава СК РФ  поручил провести проверку после публикации V102.RU, в которой рассказывалось об ужасных условиях, в которых вынуждена жить жительница Волгограда с двумя детьми. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, и.о. руководителю СУ СК по Волгоградской области Д.Буравцову поручено организовать проверку по данному факту и предоставить доклад о принятом процессуальном решении.
Напомним, как сообщало V102.RU, женщина с двумя детьми проживает в невыносимых условиях в аварийном доме №2 по ул. Саушинская, который поражен грибком из-за затопленного подвала и уже разрушается. Соседями семьи давно стали тараканы и крысы, в квартире появилась черная плесень. Женщина сняла жуткую видеоэкскурсию по дому, где вынуждена жить. В мэрии поясняли, что расселение жильцов этого дома должно произойти не позднее 1 декабря 2023 года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.06.2023 20:05
Общество 08.06.2023 20:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.06.2023 19:59
Общество 08.06.2023 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 19:02
Общество 08.06.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 18:49
Общество 08.06.2023 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 17:18
Общество 08.06.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 17:03
Общество 08.06.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 16:14
Общество 08.06.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 15:59
Общество 08.06.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 15:43
Общество 08.06.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 15:13
Общество 08.06.2023 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.06.2023 14:47
Общество 08.06.2023 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.06.2023 13:01
Общество 08.06.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 12:57
Общество 08.06.2023 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 12:20
Общество 08.06.2023 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 10:29
Общество 08.06.2023 10:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:19
Быстрыкина шокировали условия проживания волгоградки с детьми в аварийном домеСмотреть фотографии
08:17
Росстат: АИ-98 подорожал за неделю на 26 копеек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:35
Волгоградская гандболистка Варвара Семина стала открытием чемпионатаСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде прохожие нашли на улице 4-летнего беспризорникаСмотреть фотографии
21:24
Алексей Стукалов обрисовал ближайшее будущее волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области запустили квадрокоптеры для поиска свалокСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде Renault врезался в маршрутку №260 и сбил пешеходов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
66% жителей ЮФО считают главным достоинством работодателя высокую зарплатуСмотреть фотографии
19:59
Андрей Бочаров принял участие в совещании с Маратом ХуснуллинымСмотреть фотографии
19:49
Тело убившего сожительницу волгоградца нашли в ИК-26Смотреть фотографии
19:48
В Волгоградской области подорожали куры, молоко и морковьСмотреть фотографии
19:02
«Все закончится взрывом ЛЭП»: в Волгограде регулярно горящая свалка грозит городу энергокатастрофойСмотреть фотографии
18:49
Под Волгоградом без иностранцев за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежищеСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде четыре предприятия планируют переход на природосберегающие технологииСмотреть фотографии
17:21
В Волжском 4-летняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
17:18
Под Волгоградом против пехоты саранчи вышли бойцы с ранцамиСмотреть фотографии
17:18
Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 разСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде семьям погибших в СВО бойцов передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
17:02
В Котово после фекальной аварии на берег пруда выбросило мертвую рыбуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
РПН: в изъятом в Волгограде «Мистере Сидре» нет ядовитых веществСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде на ремонте здания ФНЦ агроэкологии РАН украли 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
Блогеры России, Нюша и ожившие скульптуры: программа празднования Дня России в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ееСмотреть фотографии
16:05
В ядовитом «Мистер Сидр» обнаружили спирт, украденный со склада самарского ГУ МВДСмотреть фотографии
15:59
На Украине погиб 35-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
«Может произойти авария»: в Волгограде бизнесмен целый год скрывает от Концессий незаконную врезкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Тракторозаводском районе Волгограда открыли обновленный школьный стадионСмотреть фотографии
14:47
С начала года популярность волгоградских электричек среди студентов и школьников выросла на 38%Смотреть фотографии
14:44
Директор АЗС умыкнул у волгоградской полиции дизтоплива на 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:50
Трое домушников обворовывали первые этажи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 