Волгоградцам из-за жары запретят въезд в леса с 11 июня

Общество 08.06.2023 10:26
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08.06.2023 10:26
Жителям Волгоградской области вновь запретят посещать леса, а также приезжать туда на своих машинах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа облкомприроды, такое решение в ведомстве приняли с установлением 4 и 5 классов пожарной опасности в лесах региона и отсутствия улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие пять дней по данным прогноза метеорологов.
Запрет на посещение лесов продлится пока до 1 июля. Однако, как происходило это в прошлые годы, он, вероятно, будет постоянно пролонгироваться до глубокой осени.
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